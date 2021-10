Mugur Mihăescu, despre milioanele de euro făcute cu „Vacanța Mare”. „E o rușine să fii sărac într-o țară bogată!” Cum a cheltuit banii

In articol:

Mugur Mihăescu a dezvăluit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” cum s-a îmbogățit din producția seriei de succes „Vacanța Mare”, dar și cum a cheltuit banii în tinerețe.

Mugur Mihăescu, despre banii făcuți cu proiectul „Vacanța Mare”

Denise Rifai l-a întrebat pe Mugur Mihăescu despre averea strânsă în timpul producției „Vacanța Mare”, unul dintre cele mai apreciate proiecte televizate din România.

Actorul a dezvăluit că a făcut multe milioane de euro, însă nu a dat o sumă exactă.

El a mărturisit că a cheltuit foarte mulți bani și nici nu ținea socoteala foarte atent în acea perioadă. Mai mult, actorul a spus că și-a îndeplinit toate visurile în materie de mașini și alte lucruri materiale, pentru că, spune el, „banii trebuie să circule”.

„Destule, multe, nu mai știu. Dacă nu ne-am făcut un scop din bani, au venit. Cum îi număram, îi și cheltuiam. Pentru ce faci bani, ca să îi iei cu tine în mormânt? Ce faci? Îți construiești o casă să-ți placă, ne-am făcut visele alea cum erau pe la 35 de ani, cu mașini, cum vezi pe fiecare că are. Urmați-vă, frate, visul. Trăiți-vă viața, că rămâneți cu amintirile. Banii? Pune-i în circulație, să se ducă. Clar că la un moment dat trebuie să te gândești la zile negre, să mai pui ceva deoparte, dar am câștigat cât am dăruit pentru că reclamele vândute pe perioada „Vacanța Mare” au generat zeci de milioane de euro.

N-aveam de ce să nu facem bani. E adevărat că e o rușine să fii sărac într-o țară bogată. De ce să fii sărac? Poate dacă nu vrei și nu muncești. Dacă poți pe urmă să întorci în societate ce ai produs, să te implici, foarte bine. Dacă nu poți, stabilește-te în altă parte. Eu am ales să rămân aici, cu bune și cu rele, așa cum am putut. Aici m-am născut și nu pot să plec să trăiesc în altă țară. M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut să fac pasul ăsta”, a spus actorul.

Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai cunoscuți și talentați actori de comedie din România. El și-a început cariera în urmă cu mai bine de treizeci de ani, în mijlocul grupului de umor Vacanța Mare. În vârstă de 54 de ani, este un actor foarte apreciat, scenarist, om de afaceri. Nu a ezitat să intre în politică, iar în ultima perioadă a fost extrem de vocal pe scena publică, în legătură cu anumite restricții impuse de autorități pe fondul pandemiei.