„Mulți spun că ai luat-o razna” Dana Nălbaru, schimbată total de când a renunțat la viața pe care o avea înainte. Soția lui Dragoș Bucur a recunoscut că nu era fericită

În vârstă de 46 de ani, Dana Nălbaru a decis să renunțe la viața sa publică, hotărând să se pocăiască. Aceasta s-a retras din trupa Hi-Q și s-a căsătorit cu Dragoș Bucur, mutându-se ulterior la țară, acolo unde locuiește alături de partenerul ei și de cei 3 copii ai lor.

Blondina a dezvăluit despre decizia ei că și-a dat seama de un singur lucru, spunând: „Am învățat că poți să trăiești în lume, dar nu cu lumea”.

Acum, însă, pentru că fanii și-au dorit să afle mai multe despre viața sa, Dana Nălbaru a acceptat invitația lui Mihai Morar de a fi prezentă în cadrul podcast-ului său, acolo unde a vorbit despre viața ei, mărturisind că s-a pocăit și la vârsta de 33 de ani s-a și botezat.

Dana Nălbaru a vorbit pentru prima dată despre pocăință

Dana Nălbaru s-a retras din viața publică, deși avea o mulțime de fani care o iubeau și o îndrăgeau. Admiratorii vedetei nu au mai știut nimic despre blondină, motiv pentru care abia recent, aceasta a decis să vorbească despre viața sa, în cadrul unui podcast pe YouTube.

„Sunt pocăită și sper să mă pocăiesc și mai mult, astfel încât în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să pot să tind către Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”, a afirmat soția lui Dragoș Bucur.

Soția lui Dragoș Bucur a dezvăluit că a ales calea credinței, s-a pocăit și la vârsta de 33 de ani s-a botezat.

„La 33 de ani m-am botezat în Hristos. Eram botezată la ortodocși. Cineva mi-a vorbit și mie, așa cum le-am vorbit și eu altora și l-am descoperit pe Hristos, acum aproape 13 ani. Și l-am recunoscut pe Hristos și sunt foarte fericită de atunci. Am început să înțeleg care e treaba, cu ce se mănâncă pocăința și să încerc în fiecare zi a vieții mele să merg pe calea cea dreaptă, cea sfântă.(...) Am învățat că pot să fiu fericită cu puține lucruri, că nu e nimic mai prețios decât să rămân în Dumnezeu și tot ce fac în fiecare zi a vieții mele fac avându-l pe el ca reper”, a declarat Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru spune că trăiește cea mai bună perioadă a vieții ei

Mai mult decât atât, Dana Nălbaru a mai precizat că înainte de a se pocăi avea foarte multe frici, însă odată cu faptul că a descoperit credința, în adevăratul ei sens, aceasta s-a liniștit și toate fricile ei au dispărut.

De asemenea, vedeta susține că, în prezent, trăiește cea mai bună perioadă din viața sa și este extrem de fericită.

„Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta. Trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu prin toate lucrurile prin care am trecut. Fricile mele au dispărut. Am fost un om cu foarte multe frici. În primul rând îmi era frică de judecata celorlalți, că nu puteam să fiu perfectă, de înălțimi, de cutremure, de apă, îmi era frică de moarte. Nu mai am fricile astea. Sunt un om foarte liniștit și pentru mine asta înseamnă fericirea – când ești împăcat cu tine însuți”, a mai spus Dana Nălbaru, în podcast-ul lui Mihai Morar.

Totodată, Mihai Morar a întrebat-o pe Dana Nălbaru despre motivul pentru care a renunțat la viața publică, iar aceasta a explicat totul: „Că așa am vrut.(...) Așa am simțit. Nu e bine pentru mine, nu îmi place. Nu e pentru mine. Unii oameni sunt făcuți pentru viața publică, nu că viața publică e ceva rău. Unii sunt construiți pentru asta, pentru a face față tuturor lucrurilor ce țin din a fi persoană publică, cel puțin în România. Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult pentru mine, să spunem așa, mi-au făcut rău sufletește. Prea multă expunere, pre multă lume mă cunoștea. (...)Nu eram fericită cu a fi persoană publică. Nu știu de ce. Nu mi s-a potrivit, pur și simplu. Am descoperit foarte multe lucruri despre mine, despre viață, despre Dumnezeu. L-am descoperit în primul rând pe Dumnezeu. Înainte de a decide să mă retrag. Dar mare parte a liniștii mele și a păcii mele interioare, să spunem așa, că s-a produs în ultimii 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea, foarte mult.”.