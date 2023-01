Cum a aflat Dragos Bucur că suferă de diabet? Totul s-a întâmplat în trafic: ,,Mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine”

In articol:

De-a lungul carierei sale de actor, Dragoș Bucur a obținut simpatia multor oameni care îi sunt alături ori de câte ori este nevoie. Însă, nu multi știu și faptul că actorul e fost diagnosticat cu diabet și modul în care acesta a aflat că suferă de această boală.

Citește și: Dana Nălbaru s-a lăsat de muzică, iar acum este antreprenor. Dragoș Bucur, implicat total în afacerea soției sale: ”Am pus umărul la treabă”

Modul prin care Dragoș Bucur a aflat că are diabet

Dragoș Bucur [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: „Am luat decizia să ne despărțim.” Ileana Sterp, adevărul dureros despre relația cu Daniel Aloman- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Invitat la podcastul moderat de către Mihai Bobonete, Dragoș Bucur a vorbit despre un moment foarte greu din viața lui, atunci când a aflat că suferă de diabet. Acesta era la Academie, iar din spate era claxonat de o altă mașină.

Într-un moment de furie, actorul s-a dat jos și a început să înjure, la scurt timp a văzut că în mașină era un bărbat împreună cu fiul lui de 12 ani care nu spuneau nimic. Acela a fost momentul în care a știut că ceva nu e în regulă cu el.

,,Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care eram la Academie, pe deal, și mă claxona unul. Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început să-mi bag, să-mi scot… cu din ale – te omor, că te fac, că nu știu ce. După ceva timp m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine. Lângă el era un puști de vreo 12 ani. Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram. M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul ”, a mărturisit actorul.

Citește și: Fiul lui Dragoș Bucur și al Danei Nălbaru a fost operat! Artista, primele declarații după intervenția băiatului ei, Kadri: „Cel mai greu moment din viața mea”

Cum își crește actorul cei trei copii

Dragoș Bucur trăiește de ani de zile o frumoasă poveste de dragoste alături de Dana Nălbaru, alături de care are trei copii cu care se mândrește. Vedeta îi crește după un sfat pe care tatăl lui i l-a dat și pe care el încearcă din răsputeri să îl aplice ori de câte ori are ocazia. Părintele actorului l-a sfătuit ca atunci când vrea să facă ceva să facă acel lucru cu o anumită măsură.

,,Îmi amintesc ce mi-a spus taică-miu <<vrei să bei, bea, vrei să fumezi, fumează, dar cu măsură. Fă ce vrei tu în viață, dar nu depăși măsura>>. Mi-a rămas undeva în minte chestia asta și în momente mai dificile îmi amintesc de vorba asta ”, a mai spus Dragoș.