Muncesc toată cariera și pierd fanii într-o secundă! Maria Constantin și Cristi Dules, dezvăluiri despre conturile blocate de YouTube și Facebook | EXCLUSIV

In articol:

Rețelele sociale și YouTube-ul sunt ideale pentru a ajuta un artist la început de drum să ajungă mai repede la urechile oamenilor, însă pentru o bază de urmăritori strânsă cu greu în ani de zile se poate pierde aproape instantaneu, din

Marian Constantin: „Am făcut mari eforturi, vreo 7 luni de zile, ca să recuperez pagina respectivă.”

cauza oamenilo rău-intenționați. Chiar dacă Maria Constantin și Cristi Dules sunt deja astiști consacrați, cu zeci de ani de carieră în spate, pierderea accesului la conturile lor online le-a afectat afacerile în trecut.

Cântăreața este foarte activă pe internet și își ține fanii la curent cu toate deplasările ei, în special pe Instagram. Maria a mizat dintotdeauna pe YouTube pentru lansările ei și pierderea contului de pe platforma deținută de Google a fost o lovitură grea anul trecut, una care a fost urmată de o alta prin pierderea accesului la pagina personală de Facebook.

Citeste si: Planta care te scapa rapid de tantari si muste: ce sa pui in casa sau in curte ca sa nu mai ai probleme cu insectele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Am avut un canal de YouTube destul de mărișor, spun eu, cu peste 200.000 de abonați. Ulterior mi-a fost închis acum câțiva ani...nu m-am mai ocupat de chestia asta. Eu, în momentul de față, am fix vreo 2.000 și ceva de abonați. Au fost mai multe reporturi...o neînțelegere cu o piesă. N-am vrut să merg mai departe, la judecătorie, ca să demonstrez că e piesa mea.(...) Pe Facebook, în mod normal, profilul este legat de pagină. Mie mi-a fost blocat profilul pentru că niște „prieteni” s-au găsit să-mi dea report. Nu știu pentru ce conținut, habar n-am care a fost situația. Facebook a blocat automat profilul respectiv. Blocând profilul și eu fiind sigurul administrator al paginii, cu profilul respectiv, logic că n-am mai avut acces nici la pagină. Am făcut mari eforturi, vreo 7 luni de zile, ca să recuperez pagina respectivă. Până la urmă am recuperat-o, dar cu YouTube-ul nu s-a mai putut. Se poate face foarte repede rău și foarte ușor”, le-a dezvăluit Maria Constantin jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: Maria Constantin și iubitul ei sunt pregătiți să devină părinți! Artista a făcut anunțul mult așteptat și despre nuntă: „Va fi la anul”

Cristi Dules: „Într-o lună, două, de zile am dispărut, practic, pentru că piesele mele au dispărut de pe YouTube.”

Nu de puține ori, sabotajul online pornește din cercurile de apropiați ai artiștilor. Cristi Dules știe ce înseamnă ca cei care ar trebui să te ajute în carieră să facă fix invers și să te lase fără promovare online când îți e lumea mai dragă. Din fericire, povestea lui Cristi este cu final fericit.

„Tot dintre ai noștri, dintre oamenii care se ocupă de conturile de YouTube și conturile de Facebook, se găsesc aceia care să facă rău, să bage bețe în roate. Și eu am avut un cont pe care mi l-au închis. Aveam acolo mai multe piese, piese chiar mai vechi, în care cântam cu Nicolae Guță, cu care am avut o colaborare. M-am trezit peste noapte că nu mai există contul, având 150.000- 200.000 de abonați...munca ta și piesele tale, care sunt ca o carte de vizită, cum sunt conturile de YouTube în ziua de astăzi. Te trezești că nu mai poți să intri în contul tău. A trebuit să plătesc după vreo 6 luni de zile în care m-au ținut tot ei, „prietenii” mei de la studio și așa mai departe, pe dreapta. Eu nu mai puteam să-mi încarc piesele, pur și simplu, în acel cont. A trebuit să o iau de la 0. Într-o lună, două, de zile am dispărut, practic, pentru că piesele mele au dispărut de pe YouTube. Am luat-o de la 0 cu alt cont. După 6 luni de zile, s-a găsit cineva binevoitor care să primească 1.000 de dolari sau de euro și să deschidă contul într-un minut!”, a mărturisit Cristi Dules într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.