Naba de la ”Bravo, ai stil” a trecut prin momente de coșmar. Vedeta a fost nevoită să facă întrerupere de sarcină: ”Nu i-am auzit inimioara”

Naba de la ”Bravo, ai stil” [Sursa foto: Instagram] 21:58, iun 25, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Naba Salem, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, a trecut prin clipe dificile după ce a fost nevoită să facă întrerupere de sarcină. Frumoasa vedetă a povestit cu lux de amănunte cum a luat această decizie, care a afectat-o într-o mare măsură. Deși spune că nu regretă acest lucur, pentru că așa a considerat la momentul respectiv, Naba recunoaște că a avut parte de clipe de coșmar.

Citeste si: Cum arată socrii Anei Maria Lintaru de la Puterea Dragostei! Blondina s-a integrat repede în familia iubitului

”Cumnata” Anei Lintaru de la Puterea Dragostei s-a gândit că nu poate crește acel copil de una singură, tatăl bebelușului nefiind de acord ca aceasta să țină sarcina. Naba a mărturisit că cei doi au luat decizia de comun acord.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Naba Salem, o noapte impreună cu Tzanca Uraganul?! Răspunsul ferm dat de fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”

” Am preferat să sufăr eu acum, decât să sufere o parte din mine toată viața. Am preferat să fiu egoistă. Nu este vorba că nu aș putea să cresc un copil singură, pentru că așa cum cresc eu, poate să crească și copilul lângă mine. Nu poți să fii sigur pe o relație sau pe o căsnicie și atunci am stat și am gândit rațional. Am făcut o întrerupere de sarcină și tatăl a fost cu mine. Oricum, și dacă nu accepta ideea, trebuia să știe. Aveam 2 luni. Nu i-am auzit inimioara, urma, dar mai bine că nu am făcut asta, pentru că altfel era păcat să fac asta. Nu cred că aș fi fost atât de puternică dacă îi auzeam inimioara”, a mărturisit Naba Salem, la un post de televiziune.

Naba de la ”Bravo, ai stil”[Sursa foto: Instagram]

Naba Salem, dezvăluiri dureroase

Vedeta a dezvăluit că a fost sprijinită de două prietene, care au fost lângă ea în momentele grele. ”Nu regret că am făcut asta, pentru că eu, și dacă ar fi să mă despart de o persoană, dar să am copil cu ea, mi-aș dori ca persoana aceea să fie echilibrată, nu una care să mă facă de râs. M-au ajutat două prietene foarte mult, mi-au dat o energie foarte bună. Am făcut eforturi să fiu bine, să pot să dețin controlul asupra mea ”, a mai spus fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D, ”Bravo, ai stil”.