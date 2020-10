După o lungă absență Bianca Pop revine în forță„ [Sursa foto: Instagram]

După o perioadă de absență din lumea online, Bianca Pop revine în forță. La început de weekend vedeta și-a salutat fanii și totodată a dorit să vorbească despre conflictul dintre fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, Naba Salem și hairstylistul vedetelor, Dudu – Conchita de România.

In articol:

De asemenea, Naba Salem susține că Dudu a agresat-o în incinta salonului său, în timp ce hairstylistul spune că el doar a încercat să se apere, după ce bruneta ar fi sărit, brusc, la bătaie. „Îmi pare rău că s-au certat, îi cunosc foarte bine pe amândoi, dar nu pot să mă bag pentru că nu am fost de față și doar ei sunt cei care știu ce s-a întâmplat acolo”, a spus Bianca pe rețelele de socializare.(Citește și: Bianca Pop, declarații exclusive după ce a fost drogată, bătută și sechestrată două zile. Ce s-a întâmplat în secția de Poliție?

Citeste si: BREAKING NEWS. Masca, obligatorie peste tot în România! Anunțul e cât se poate de clar - evz.ro

În plus, Bianca Pop și-a anunțat fanii că a plecat din București de ceva vreme și momentan nu se gândește să facă un live. Mai mult, vedeta i-a invitat pe admiratori să îi pună întrebări pe Instastory. Bianca a reușit să șocheze pe toată lumea la începutul lunii septembrie când a declarat că a fost violată de un cunoscut, în timp ce se afla sub influența drogurilor. Bruneta a ajuns de urgență la spital.

„Am 2 zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Mi s-au întâmplat chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta.”, a declara vedeta atunci.

Vedeta are o problemă destul de gravă care îi strică liniștea

De precizat este că după ce l-a pierdut pe bunul său prieten, Emi Pian, fosta ispită de la Antena 1 a ajuns să verse din nou lacrimi amare. De această dată, se pare că nemulțumirile Biancăi se leagă de faptul că a rămas fără conturile de pe rețelele de socializare, după ce mai mulți internauți au fost deranjați de postările ei și au raportat-o. „Mi-au închis toate conturile. Și Facebook, și Instagram. Am tot primit raportări, probabil, prima oară mi-au închis Instagramul pentru 24 de ore, iar acum pentru mai mult timp. Sunt nervoasă de nu mai pot, îmi vine să plâng de ciudă”, a mai spus vedeta.