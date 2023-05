Nadia Comăneci nu a fost prezentă la decernarea premiilor Academiei Laureus, deși face parte din juriu. Cum și-a motivat absența marea gimnastă a lumii: „Totul a coincis”

In articol:

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică, membra Academiei Laureus, nu a fost prezentă la decernarea premiilor celor mai bun sportivi ai lumii.

Nadia Comăneci, una dintre cele mai valoroase gimnaste ale lumii, nu a fost prezentă la decernarea premiilor Academiei Laureus, deși face parte din juriu. Evenimentul a avut loc la Paris, iar Nadia Comăneci a urmărit decernarea din Statele Unite, motivând că a trebuit să se ocupe de organizarea Hall of Fame-ului la gimnastică. Astfel, fosta sportivă a trebuit să rămână în America și să rateze decernarea premiilor Academiei Laureus.

„În acest an nu am putut fi prezentă la decernarea premiilor Academiei Laureus deoarece a trebuit să mă ocup de organizarea Hall of Fame-ului la gimnastică. În fiecare an noi organizăm acest moment important în gimnastică iar de această dată totul a coincis cu Laureus.”, a explicat Nadia Comăneci, scrie prosport.ro.

Lionel Messi, desemnat sportivul anului 2022 de către Academia Laureus

Printre laureații desemnați de Academia Laureus s-a aflat și Lionel Messi. Acesta a fost numit sportivul anului 2022, titlu câștigat și în 2020, însă atunci a împărțit premiul cu pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton. Messi a fost încântat de distincția primită, a rememorat finala Cupei Mondiale din Qatar 2022 și le-a mulțumit atât coechipierilor de la echipa națională, cât și colegilor de la PSG, pentru contribuția la reușita sa.

„Sunt foarte fericit să particip în acest an, mai ales că este în orașul în care locuiesc în prezent. Vreau să mă pot bucura de această distincție. A fost un moment foarte special în Qatar. A fost trofeul care îmi lipsea. A fost special și pentru coechipierii mei și pentru întreaga țară. Fotbalul a fost un mod de viață pentru mine. Sportul în general unește oamenii cu valori. Vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor mei, nu doar de la echipa națională, ci și de la PSG. nu am realizat nimic din toate acestea de unul singur și sunt recunoscător că pot să împart totul cu ei.”, a spus Leo Messi, potrivit sursei citate mai sus.

Totodată, laureați au fost și atleta jamaicană Shelly-Ann Fraser-Price- cea mai bună sportivă”, tenismenul Carlos Alcaraz- „revelația anului”, fotbalistul danez Christian Eriksen- „revenirea anului”.



Sursa: prosport.ro