Nadine se pregătește să susțină examenul de Bacalaureat la 44 de ani! Cum arată viața vedetei acum

Nadine se află printre cele mai controversate artiste din România. Artista a devenit cunoscută publicului după ce a participat la Școala Vedetelor în anii 90. Mai mult, Nadine se poate lăuda cu o carieră de succes în teatru, film și muzică, dar cu toate astea, frumoasa vedetă a mărturisit că își dorește extrem de mult ca anul acesta să promoveze examenul de Bacalaureat.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Nadine a vorbit despre viață și realizările ei. Îndrăgita actriță a susținut că are o relație foarte apropiată cu fiul său, în vârstă de 11 ani. Din spusele sale, Nadine studiază alături de fiul său. Totodată, aceasta a precizat că învățatul pentru Bacalaureat este o experiență frumoasă și unică în viață.

„Eu învăț pentru BAC și el își face lecțiile lângă mine. În fiecare zi venim cu caietele aici. Eu învăț la ale mele și el învață la ale lui ”, a spus Nadine.

Nadine nu are niciun regret

Deși viața actriței nu a fost una ușoară, Nadine a mărturisit că nu are niciun regret cu privire la trecutul său. De când a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, viața ei s-a schimbat radical.

„E minunat să ai 44 de ani. Sunt recunoscătoare că am vârsta asta și îmi place să număr ani prin care am trecut pentru că nu e ușor să trecem prin viață. M-am îndepărtat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am început în profesia asta – să fiu sexy, să nu cumva să trec și să nu mă observi, să nu cumva să nu-ți placă de mine – și am ajuns în direcția opusă, în care sunt extrem de relaxată cu cele 85 de kilograme ale mele”, a mai adăugat Nadine.