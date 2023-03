Narcis de la Bărbulești a povestit cu ochii în lacrimi despre moartea surorii lui! Cum i-a fost alături tatălui său, Ștefan de la Bărbulești: "Îl vedeam că era sfâșiat"

In articol:

Narcis de la Bărbulești, cântăreț de muzică lăutărească și manele, a fost extrem de sincer ți ne-a vorbit despre câteva aspecte importante din viața lui. Se caracterizează ca fiind un om modest, simplu, care știe ce este mila, empatia, respectul și, cel mai important, iubirea față de oameni.

Dacă în plan profesional toată lumea îi cunoaște activitatea, pe plan personal este, de cele mai multe ori, rezervat în declarații. Se mândrește cu doi copilași minunați si cu o soție grijulie, mereu atentă la felul în care arată la evenimente și la sănătatea lui.

Narcis de la Bărbulești, complimente pentru tatăl său

Narcis de la Bărbulești are o poveste de viață tare interesantă. Și-a deschis sufletul și a răspuns tuturor curiozităților lui Adiță Voicu. Tatăl lui, Ștefan de la Bărbulești, a fost cel care l-a inițiat în muzică, iar acum Narcis vorbește cu emoție despre relația lor.

"Orice părinte se bucură pentru copilul lui. Tatăl meu pentru mine înseamnă tot. Datorită lui sunt ceea ce sunt, datorită lui fac ceea ce fac și vreau să spun că înseamnă foarte mult să ai pe cineva lângă tine, așa cum este tatăl meu, mai ales ca și părinte, să te susțină, să te învețe lucruri frumoase, mai ales în meseria noastră pe care o avem. Contează foarte mult să fie pe teren cu tine.", a declarat Narcis de la Bărbulești.

Narcis de la Bărbulești, povestea surorii care a decedat

Puțini știu, însă Narcis a avut o soră, care nu se mai află printre noi. A iubit-o mult, însă vârsta fragedă nu i-a permis să înțeleagă atunci situația. Totuși, i-a fost alături tatălui său, care era devastat.

"Am vrut să studiez pianul, dar am avut niște probleme mari. Mulți știu ce probleme a avut tatăl meu. Am avut o soră care a decedat și au fost niște perioade grele atunci. N-a avut cine să se ocupe de mine.(...) L-am sprijinit pe tata foarte mult. Îmi aduc aminte, eram copil și poate că nu realizam atât de bine ca un om matur. Dar, totuși, realizam ceva. Îl vedeam că era sfâșiat și a mers înainte, și-a făcut meseria lui așa cum știa.", a mărturisit Narcis de la Bărbulești, la Fiță cu Adiță.

