Narcisa Guță recunoaște care a fost motivul pentru care a bătut-o pe Beyonce de România și a ajuns la închisoare: „Răzbunare pentru băiatul meu”

Narcisa și Nicolae Guță au fost la un moment dat cel mai mediatizat cuplu din showbizul românesc. Cu timpul, fiecare și-a refăcut viața și și-a urmat propriul drum. Narcisa a povestit în emisiunea „În Oglindă”, ce s-a întâmplat între ea și Beyonce de România, lucru pentru care a stat la închisoare timp de 4 zile.

Narcisa Guță, totul despre scandalul cu Beyonce de România

Narcisa Guță a povestit unul dintre cele mai mari scandaluri în care a fost implicată. Mădălina, fostă iubită de-ale lui Nicolae Guță, a provocat-o pe soția manelistului să recurgă la un gest necugetat, care a avut urmări.

„Am fost un pic agitată și foarte nervoasă că seara îmi înjuraseră copilul. Mădălina m-a sunat și l-a înjurat foarte urât pre Alberto. Eu nu am acceptat lucrul ăsta. Nu sunt eu viteaza lui Ștefan cel Mare, dar sunt războinică. Când m-a înjurat un străin, du-te, dar dacă mi-ai înjurat copilul, nu știu ce se întâmplă, nu reacționez. Mădălina m-a înjurat și a pus și vreo 2-3 pițipoance, tiribombe, m-au sunat cu număr privat și pe mine și pe băiat. Băiatul meu dormea cu capul pe mâna mea, ea m-a sunat, eu am răspuns și a auzit copilul. Băiatul a început să plângă și eu la fel, iar în mintea mea s-a derulat o răzbunare, pentru băiat. Să înțeleagă toată România asta. Eu nu m-am dus să o bat pe Mădălina pentru că trăia ea cu Guță. Eu îmi luasem inima în piept să mă retrag, să renunț, dar nu mi-a dat pace și l-a înjurat pe Alberto. Totul e până la copii.”, a povestit Narcisa Guță.

Ce a trăit Narcisa Guță în pușcărie?

Narcisa își amintește cum a ajuns să fie închisă și dezvăluie cum s-a desfășurat seara în care a fost acuzată de tâlhărie. Doar 4 zile a stat în pușcărie, însă pentru ea a fost un adevărat chin.

„Am căutat să mă duc să o găsesc, ca eu să îi aplic corecție. Eu am intrat peste ea, i-am dat 3-4 palme atât și am fost dată la poliție ca și cum aș fi tâlhărit-o. M-au ridicat mascații. Am fost condamnată la 4 ani și jumătate de pușcărie, am făcut 4 zile în arest. Eram terminată de viață, îl vedeam numai pe Alberto în fața mea. Am făcut un fel de depresie, nu puteam să stau. Nu mâncam, beam doar apă și cafea. Atunci tot Dumnezeu m-a salvat, am fost pe punctul de a ceda psihic. Au venit doctorii, nu m-ai știu ce mi-au făcut. Îl vedeam pe Alberto și plângeam cu o pernă în brațe. La 4 zile, am avut un recurs. Nu m-am așteptat să vină mascații la ușă. Cazul nostru a fost foarte mediatizat și poliția a vrut să arate că se implică. Nu sunt eu femeia să îmi asum bunurile altcuiva. A fost groaznic în arest, nu am cum să explic în cuvinte. Era urât acolo.”, a mărturisit Narcisa Guță, la emisiunea „În Oglindă”.

