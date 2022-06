Narcisa lui Guță a intrat în direct cu Sorina, după ce s-a aflat că e grav bolnavă. Ce s-a întâmplat în timpul live-ului? „Ți se taie prea tare respirația”

In articol:

Narcisa Balaban, una dintre fostele soții ale lui Nicolae Guță, a venit în sprijinul Sorinei, despre care s-a aflat abia recent că se confruntă cu grave probleme de sănătate. Femeia a făcut un live pe TikTok și i-a mobilizat pe fani, cu scopul de a strânge bani pentru Sorina.

În filmare, Sorina Guță este vizibil slăbită, iar în continuare, cântăreața este conectată la oxigen, confruntându-se cu mari probleme la plămâni, iar artista nu prea poate vorbi, asta deoarece obosește foarte repede, Narcisa îndemnând-o chiar să nu mai zică nimic, pentru a nu se simți rău.

Citeste si: Narcisa Balaban, alături de noul ei iubit. Nicolae Guță e deja istorie. Prima poză cu cei doi a apărut pe rețelele de socializare

De asemenea, Narcisa îi îndeamnă pe fani să doneze, iar aceștia au reacționat rapid, foarte mulți dintre internauți fiind receptivi la propunerea fostei lui Guță.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Oricum, auzi, Sorina! Prima, prima dată, când am început noi cu live-ul, eu cu tine, dacă eram puțin mai adunați trebuia să ai suma asta, nu chiar, dacă măcar acolo, un 9-10 mii trebuia făcuți, pentru că lumea face nene din primele 20 de locuri.(...) Nu mai vorbi Sorina, să nu ți se taie mai taie prea tare respirația, trebuie să vorbești mai puțin, cred. (...) Oamenii ăștia din lumea muzicii care o știți pe Sorina, trebuia să se implice și ei”, a spus Narcisa Balaban, pe Live.

Cu ce probleme se confruntă, de fapt, Sorina

În urmă cu câteva zile, mai multe imagini cu artista Sorina, țintuită la pat și conectată la oxigen, au devenit virale pe internet, iar fanii acesteia au fost extrem de îngrijorați.

După ce s-au vehiculat mai multe lucruri despre starea de sănătate a cântăreței, recent, aceasta a ieșit pulic și a făcut primele declarații despre problemele cu care se confruntă, lămurindu-i concret pe fani.

A sunat-o sau nu Nicolae Guță pe Sorina când a aflat că este în stare gravă? Fiul manelistului rupe tăcerea: "Cu siguranță că îți pare rău"

„Nu am cerut milă de la nimeni toată viața mea, numai de la Iisus Hristos. Chiar dacă am căzut de la credință, nu mi-am pierdut-o. Domnul Iisus știe unde sunt banii pe care i-am câștigat. Timp de cinci ani, eu am ținut-o pe mama prin spitale. Nu am strâns bani, nu mi-am făcut palate și hoteluri. Am făcut mulți bani la viața mea, eu am ținut cumnați, nepoți, mamă și surori. Poate m-am dus la cântat cu papuci rupți, dar nepoții mei erau îmbrăcați și hrăniți. Nu au dus lipsă de nimic(...) Colegul meu, Tzancă, a vrut să facă un bine. M-a sunat, i-am zis că nu mai pot face cântări, că sunt bolnavă. S-a necăjit, a spus <<Sora mea, de ce nu ai spus? Te ajutăm noi>>. El a pus pe Facebook, că așa a înțeles, era la o nuntă, a spus că e transplant de rinichi, la televiziune au spus că mă zbat între viață și moarte. Problema este în felul următor, nu vreau să mă justific la nimeni. Nu mai pot să cânt(...) La toată lumea certuri, scandaluri, dar noi am fost uniți. Fraților, problema la mine este în felul următor. Toată lumea știe că 30 și ceva de ani am cântat, am fumat, am băut, nu mi-e rușine! Am ajuns în Germania acum câteva luni și am cântat, una peste altă, am luat boala corona. Când am ajuns în spital, m-au pus la perfuzii, la reanimare” , a explicat Sorina Guță în timpul unui live pe TikTok.

Sorina Guță [Sursa foto: Captură Video]