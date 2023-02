„Nașa mi-a dat un mesaj” Armin Nicoară, la cuțite cu Georgiana Lobonț după ce artistul a vorbit despre ce s-a petrecut în Maldive! Care este adevărul despre căsnicia artistei

Armin Nicoară a mai dezvăluit că Georgiana Lobonț l-a „certat” după ce, la scurtă vreme de la apariția declarațiilor controversate despre divorț, a oferit o serie de declarații prin care a mărturisit că nu el este mărul discordiei în relația nașilor săi, confirmând, subtil, că ar exista, de fapt, o serie de probleme în căsnicia nașilor săi.

„Cumva am fost târât în tot acest scandal, pentru că am fost acolo pe prima pagină, că Armin Nicoară a produs acest scandal și cumva e din cauza mea. Într-adevăr, am început seara un pic pe supărate, sunt picat psihic, pentru că nașa mi-a dat un mesaj, s-a luat cumva de mine că eu vorbesc. Eu nu vreau să mă bag în familia nimănui, adică nu cred că am vorbit nici după ce s-a întâmplat. Am vrut să stau liniștit, dar toată lumea mi-a dat mesaje că din cauza mea s-au cert at ei”, a mărturisit artistul.

Ulterior, fiind aproape convins că nașii săi îi urmăreau în direct intervenția pe micile ecrane, Armin Nicoară a transmis că nu își mai dorește să fie tras de mâneca de nașii lui pentru că se apără în fața criticilor dure venite din partea internauților.

„Nu cred că un cuplu se desparte doar dacă eu mă duc și o pup. Cred că Georgiana se uită la noi și nu aș vrea să primesc, din nou, mesaje, să se ia de mine că eu vorbesc. Eu mă apăr pe mine, nu eu m-am băgat în familia nimănui. În fiecare familie dacă există vreo ceartă, să-și rezolve certurile și problemele”, a mai adăugat el.