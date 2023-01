Natalia din Casa Iubirii a dat uitării răutățile din trecut și susține cuplul Nicoleta și Sorin! Cum a vorbit despre câștigătorii sezonului 1: "O să reziste mult, cred în ei" | EXCLUSIV

In articol:

Natalia, semifinalistă a sezonului 1 din Casa iubirii, face primele declarații după Finala Casa iubirii. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a vorbit despre ce s-a întâmplat în marea finala, despre parcursul finaliștilor, dar și despre foștii ei colegi.

Natalia crede în cuplul Sorin-Nicoleta

Natalia a vorbit despre prietenia cu Bianca și a mărturisit că nu poate să suporte astfel de comportament. Aceasta a vorbit și despre relația dintre Sorin și Nicoleta crezând cu tărie că cuplul lor o să reziste.

După terminarea primului sezon, Natalia vrea să facă pace. Imediat după marea finală, concurenta și-a exprimat sincer opinia despre cuplul Sorin-Nicoleta. Natalia crede că vor fi mult timp împreună, chiar dacă au existat mici înțepături în emisiune. Ba chiar a dezvăluit un plan pe care l-a făcut cu Nicoleta, însă nu au reușit să îl ducă la bun sfârșit. S-ar putea să fie o surpriză și pentru Sorin.

"Dintre băieți, eram fericită pentru fiecare ar fi câștigat dintre Sorin, Ionuț sau Radu, nu am avut vreo preferință mai mare față de cineva. Toți trei au fost ok. Dar da, Sorin a meritat să câștige. La fete sunt bucuroasă că a câștigat Larisa, eu cu ea m-am apropiat mai mult față de celelalte fete din casă și sunt bucuroasă pentru ea. 100% cred că vor rezista în afară Sorin și Nicoleta, sigur. Sunt convinsă. Am stat de vorbă, am cunoscut-o foarte mult și pe Nicoleta, am stat de vorbă mult cu ea în toate săptămânile, lunile care au trecut. Am făcut și TikTok. O să vă zic ceva nou, nimeni nu știe. În prima săptămână ne-a venit ideea să ne îmbrăcăm total la fel, să mergem așa în emisiune. Asta pentru vorbele care au fost mai mult la adresa ei. ea mereu a fost judecată, a primit mesaje negative și mereu era confundată cu mine. Aș putea să fiu prietenă cu Nicoleta, pentru că este o fire calmă ca și mine. În multe chestii ne asemănăm. La hotel nu am avut niciodată divergențe, mereu am fost drăguțe una cu cealaltă. A mai fost poate ceva mic în emisiune, dar, în general, mereu a fost bine între noi.", a declarat Natalia.

Natalia, replică pentru Bianca

În urmă cu ceva timp, Bianca s-a arătat deranjată de anumite remarci ale Nataliei. Acum, a venit rândul blondinei să își prezinte situația care nu a fost deloc la fel. Natalia nu acceptă părerea Biancăi, ba mai mult, este dezamăgită, considerând că de fapt nu au fost niciodată prietene cu adevărat.

"Am considerat că sunt prietenă cu Bianca, dar se vede că niciodată nu am fost. Nu am nimic absolut cu ea, eu în afara emisiunii am vorbit cu ea de multe ori, suntem ok, dar dacă vedem strict ce a fost în emisiune, s-au întâmplat chestii pe care eu le consider puțin mai grave.", a mărturisit Natalia, la Culisele Iubirii.

