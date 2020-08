Natalia Mateut are un bust care a tradat-o, desi era un atu evident[Sursa foto: Instagram]

Cu toate acestea, de ceva vreme, pare-se, Natalia Mateuș se gândește să își schimbe silicoanele pe care le-a pus cu câțiva ani în urmă. Iar motivele au devenit evidente în momentul în care, alături de frumușica eu soră, s-au despuiat pe plajele grecești.

Însoțită de sora ei mai mică, Natalia Mateuț a mers în Mikonos, insula grecească care a devenit polul distracției europene în plină pandemie COVID-19. Iar acolo, cele două surori Mateuț au făcut furori cu formele pe care le-au ”dezvăluit” tuturor, fără niciun fel d einhibiții. Nu de altceva, dar căldura mare le-a ”obligat” practic să poarte cele mai mici costume de baie cu putință. Iar dacă sora Nataliei Mateuț se poate lăuda cu o pereche de silicoane impecabile, nou nouțe, nu la fel poate să spună că deține și prezentatoarea TV.

Natalia Mateut a inceput sa isi ascunda bustul[Sursa foto: Instagram]

De altfel, pare-se, Natalia Mateuț chiar are niște probleme cu silicoanele, probleme care au devenit chiar vizibile și, normal, o dezavantajează mult în momentul în care vrea să rămână în ținutele sumare cu care și-a obișnuit fanii. De altfel, așa cum se poate observa în câteva fotografii, chiar dacă modificate și editate cu filtrele de pe Instagram, Natalia Mateuț are unul dintre sâni deplasat, parcă, nefiresc, lucru care a făcut-o să decidă, susțin sursele noastre, să suporte o nouă operație de implantare a protezelor de silicon și, mai mult chiar, să își facă implanturi mai mari decât cele pe care le are acum, pentru a o întrepe pe surioara ei mai mică.

Alexandra Mateuț a provocat controverse serioase în showbiz

Alexandra Mateuț a devenit și ea cunoscută, chiar dacă nu se bucură de celebritatea Nataliei, după ce a apărut într-o serie de articole de presă nu tocmai măgulitoare pentru ieșirile ei în cluburile de fițe, acestea fiind, adesea, urmate de tot felul de scandaluri epocale. Mai mult decât atât, relata presa acum ceva vreme, Alexandra nu s-a ferit de ”încleștările fizice”, în public, cu alte domnișoare de ”oraș”, lucru de care Natalia Mateuț s-a cam ferit.

Natalia Mateut are probleme cu silicoanele[Sursa foto: Instagram]

Natalia Mateuț, declarații controversate despre cum îi înnebunește pe bărbați

"Dacă faci cancer in gat de la sex oral atunci să-l practicam mai rar, de câteva ori pe săptămână. E o ipocrizie să nu recunoști ca faci sex oral", a spus Natalia Mateuț într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani la un post de televiziune din România. Pe vremea când făcea declarații controversate, Natalia Mateuț, deși avea un corp de fotomodel, a decis să își facă și impklanturile cu silicon, lucru pe care l-a realizat în 2016.