Natalia, totul despre sărutul cu Sorin! Ce s-a întâmplat, cu adevărat, între ei, în casă! "Cred că eu nu l-aș fi sărutat" | EXCLUSIV

Natalia, eliminată din Casa iubirii, vorbește despre experiența ei în show. Aflată în Italia, Natalia a intrat prin Skype în emisiunea Culisele iubirii prezentată de Bianca Comănici și a explicat sărutul cu Sorin, de ce nu au putut ei să fie un cuplu, dar și ce își dorea de la emisiune.

Natalia, adevărul despre relația cu Sorin

Natalia a vorbit și despre Costi, dar și despre cearta cu Grațiela.

În casă, Natalia a avut de la început o afinitate pentru Sorin și invers. Cei doi s-au cunoscut, au flirtat, dar nu au apucat să formeze un cuplu, deoarece Natalia a fost eliminată. Aceasta a spus adevărul despre direcția în care a mers relația lor și dacă regretă că nu au reușit să formeze un cuplu.

"Nu era să fie cu Sorin. Am zis asta de mai multe ori. Îl văd doar ca pe un prieten. A fost un sărut. M-a sărutat Sorin, a fost din partea lui și am zis să o facem, că asta aștepta lumea de la noi, asta a încercat și el de multe ori să facă și am zis hai să fie, să ies triumfătoare din Casa Iubirii, dar nu am niciun regret că nu am fost cu Sorin.", a declarat Natalia, în platoul WOWbiz.

Natalia spune totul despre sărutul cu Sorin

Sărutul mult așteptat a avut loc! În ziua eliminării, Sorin și-a luat inima în dinți și a sărutat-o pe Natalia. Frumoasa concurentă nu va uita prea curând acel moment, despre care declară că a lăsat-o plăcut surprinsă.

"Acel sărut a venit doar din partea lui, pentru că efectiv m-a sărutat el. Sincer, eu nu l-aș fi sărutat. Nici nu mi-a dat timp să mă gândesc, pentru că m-a luat prin surprindere. La final, când am salutat toți băieții, când am ajuns la Sorin, noi mereu aveam chestia că ne priveam și bufneam în râs, zâmbeam. Nu știu de ce, chiar câteodată când eram în casă, se uita la mine și începea să râdă. Când am ajuns acolo l-am pupat eu pe obraz, ne-am îmbrățișat și după îmbrățișare, el a decis să mă sărute. Nu m-a deranjat sărutul. După aceea eram plină de emoții, aveam atâtea emoții în suflet, nu înțelegeam ce se întâmplă. A fost foarte rapid. Nu pot să spun că a fost un sărut romantic, a fost un sărut așa mai sălbatic, pasional. El demult voia să mă sărute.", a mărturisit Natalia.