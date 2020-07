In articol:

Îndrăgita actriță Natașa Raab, recunoscută din rolurile sale din "La Urgenţă", "Inimă de ţigan", "Regina" și din faimoasa reclamă în care o juca pe ”Coana Chiva”, are probleme grave de sănătate. Aceasta a făcut o serie de declarații tulburătoare, explicând că nu mai dorește să mai trăiască!

„Mă simt foarte rău, vreau să mor şi eu, nu mai sunt aşa volubilă cum eram. Am o însoţitoare, Victoria, care stă aici cu mine, la Craiova. Sunt foarte bolnavă, am o boală autoimună care îmi afectează creierul. Sunt lovită de soartă, aşa am fost toată viaţa, lovită de încercări. Sufăr că nu mai pot juca, că nu mai pot filma, viaţă mea s-a sfârşit şi aş vrea să mor să merg după soţul meu drag şi iubit”, a mărturisit Natașa Raab, cu lacrimi în ochi, într-un interviu.

Și-a dorit copii, dar cancerul i-a furat posibilitatea: alte greutăți trăite de Natașa Raab

Într-un alt interviu, acordat cu mai mult timp în urmă, Natașa povestea o altă mare greutate peste care a reușit să treacă cu brio, ieșind învingătoare din lupta cu cancerul.

„Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie (extirparea uterului – n.r.). Imediat după aceea a venit moda cu inseminările în vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini”, a povestit actriţa, în 2017, la premiile Gopo.