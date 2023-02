”Ne-am rătăcit, aici rămânem!” Emily Burghelea și Andrei, blocați în vârf de munte. A fost nevoie de intervenția autorităților pentru a-i salva pe cei doi soți

In articol:

De câteva zile, Emily Burghelea și soțul ei se bucură de o vacanță la munte, acolo unde sunt și părinții lor, și copiii, dar și prieteni.

Și pentru că au în grija cui să-i lase pe cei mici, cât este ziua de mare, cei doi soți și-o petrec pe pârtie.

Doar că astăzi, din nefericire, împinși de adrenalină, fosta concurentă de la Kanal D și soțul ei s-au pierdut de grup.

Emily Burghelea și Andrei, rătăciți prin Sinaia

Și asta după ce s-au chinuit o bună perioadă să ajungă la pârtie, pe un traseu descoperit recent de blondină, care promitea un drum mai scurt și mai rapid până în vârf, dar care nu s-a adeverit a fi deloc așa.

Însă, odată ajunși pe pârtie, ceața densă și dorința ei de a încerca un traseu nou, i-a făcut să se piardă în pustietate.

”Noi am descoperit o schemă, am parcat la doi kilometri distanță și tot ce trebuie să facem este să urcăm muntele și ajungem la locul unde închiriem schiurile. Eu am urcat până la jumătate și m-am blocat, chiar nu mai pot, dar Andrei e deja sus... Cam ăsta e vibe-ul, nu prea vedem nimic (nr. era ceață densă). Adrenalină nivel 100... Hai să facem dreapta, pare o pârtie mai bună... Aici rămânem, măcar sunt îmbrăcată gros”, a spus Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.

Și tot acolo, în mediul online, Andrei a continuat povestea întâmplării lor de astăzi. După ce s-a plâns de așa zisa scurtătură găsită de soție, tânărul a avut un șoc când a ajuns pe pârtie.

După tot efortul depus, au fost anunțați că telecabina nu funcționează. Astfel că a durat până să se poată bucura de zăpada din vârf.

Emily Burghelea și Andrei, blocați în vârf de munte [Sursa foto: Instagram]

Însă, odată ajunși acolo, pentru a-i face pe plac partenerei sale, Andrei a urmat-o și așa a ajuns să apeleze la salvatori.

Văzându-se în pustietate, înconjurați doar de animale sălbatice și un strat dens de ceață, cei doi au chemat jandarmii să îi salveze.

”Știe Emily o scurtătură. Nu merge telecabina, suntem și norocoși. Erau șanse mari să ne blocăm... A vrut Emily să mergem să vedem vulpea, până când ne-am rătăcit și ne-a salvat jandarmeria. Autoritățile ne salvează... Am scăpat și astăzi”, a spus și Andrei, pe contul lui de Instagram.