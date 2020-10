Nea Mărin, prima apariție după ce s-a vindecat de COVID-19! Bărbatul îl face vinovat pe Liviu Vârciu pentru cele întâmplate: "Am fost la restaurant..."

Nea Marin si Liviu Varciua

Nea Mărin și soția lui au fost diagnosticați cu virusul provenit din China și au reușit să se refacă într-un timp destul de scurt. Celebrul prezentator îl acuză chiar pe Liviu Vârciu de cele întâmplate și chiar a declarat care a fost starea lui de sănătate pe toată durata tratamentului.

Nea Mărin, prima apariție după ce s-a vindecat de COVID-19

Bineînțeles că prima apariție a lui Nea Mărin s-a lăsat cu ironii și tot felul de glumițe, așa cum a obișnuit pe toată lumea. După ce a reușit să se vindece de coronavirus, prezentatorul a povestit despre perioada cumplită prin care a trecut, atunci când a simțit pentru prima dată că era să moară. Totuși, se pare că artistul și-a revenit și are mai multă energie decât înainte.

Invitat de Pepe să vorbească despre toată perioadă aceasta care l-a marcat, Nea Mărin a declarat că vionvat pentru cele întâmplate este Liviu Vârciu. Se pare că Marin Barbu a mers la restaurantul deținut de cunoscutul artist, iar de acolo ar fi început toată povestea.

Nea Mărin

„După ce am fost la restaurant, la trei zile m-au luat noaptea frisoanele. Mi-am luat temperatura, 38,5. M-am dus la spital, m-am internat, am facut testul, la 6 dimineața am primit rezultatul. Și eu, și soția pozitivi”, a mărturisit Nea Mărin.

Chiar dacă în urmă cu doar câteva săptămâni, prezentatorul declara faptul că a trecut prin momente cumplite și că a simțit în tot acest timp că o să moară, se pare că situația este alta în momentul de față. Nea Mărin declară faptul că se simte mai bine ca niciodată și chiar susține faptul că este mult mai plin de energie, după ce a reușit să se vindece provenit din China.