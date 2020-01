Directorul unei companii din Marea Britanie a venit cu o propunere cu adevărat revoluționară. El a propus ca angajații nefumători ai companiei să fie răsplătiți cu 4 zile în plus de concediu, după ce a observat că fumătorii petreceau aproximativ o oră afară la țigară în fiecare zi.

Astfel, directorul companiei din Wiltshire, Marea Britanie, a observat că nefumătorii își continuau treaba la birou, în timp ce fumătorii pufăiau din țigări în pauzele de țigară.

Din acest motiv, directorul general Don Bryden a decis să le acorde nefumătorilor câte patru zile libere în plus pe an.

Citeste si: Fumatul a fost interzis acasă! Cine a luat această măsură radicală

”Urmăream angajații care fumau. Au patru, cinci sau chiar 10 țigări pe zi și iau în jur de 10 minute afară de fiecare dată”, a declarat Don Bryden pentru Daily mail. Acesta a continuat: ”M-am uitat la ceilalți tipi în aceste pauze și ei erau mereu la telefoane, tastând și încercând să-și facă treaba, așa că am crezut că ar trebui recompensați cumva”.

La începutul anului 2020, directorul a demarat toate procedurile pentru ca această nouă regulă să se aplice cât de curând pentru angajați. Prin gestul său, el speră să convingă și alte companii să acorde aceleași facilități angajaților care nu fumează.