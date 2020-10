Nelson Mondialu a fost atacat chiar în scara blocului în care locuiește alături de soția lui. Ardeleanul a vorbit despre incident într-un vlog, acolo unde a povestit exact cum s-a întâmplat totul.

Nelson Mondialu, aproape în lacrimi, după bătaia încasată

Mai mult decât atât, Nelson și-a arătat vânătăile și a povestit aproape plângând cum au sărit cinci indivizi pe el. Se pare că bărbatul știe deja cine l-a atacat, asta dacă ar fi să ne luăm după spusele lui. Cu toate astea, el nu a vrut să dezvăluie identitatea celor care l-au agresat. (Nelson Mondialu a stârnit revoltă în mediul online după ce a făcut declarații halucinante despre o minoră).

„Uitați, am fost atacat. Mergem până la Curtea de Justiție dacă trebuie. Am fost atacat. Înțelegeți cum stă treaba? Da, e adevărat. Mi-a dat... Am să vă povestesc tot. Și știu cine sunt. I-am aflat. Am ieșit din scara blocului, voiam să fac o plimbare, să mă duc la piață să fac cumpărături.

Agresori, vedeți, am vorbit la plural. Cinci au fost pe mine. Ies afară din scara blocului cu coșarca. Am vrut să mă duc în piață. M-am dus spre garaj și întorc capul spre stânga și văd că geamul este deschis, am vrut să strig. Voiam să plec cu Petrică la piață. Petrică nu a răspuns.

Spre garaj, pe partea dreaptă fiind parcările, eu făcând 6-7 metri, am auzit un geam închizându-se și m-am oprit, m-am uitat în sus și mi-a venit o lovitură. Am căzut jos. Nu vreau să vă arăt. Abia mă mișc...”, a spus Nelson în vlog.