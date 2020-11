Nelson Mondialu, aroganța supremă! Și-a instalat două aparate de păcănele în apartament! Tatăl lui Nelson a pierdut 3 case la jocurile de noroc

Nelson Mondialu nu mai merge la păcănele; păcănelele vin la Nelson. Celebrul tată a lui Livian de la Puterea Dragostei a făcut o aroganță maximă și și-a instalat două aparate la el în sufragerie, unde joacă de câte ori are chef. Practic, Nelson are ocazia de a-și satisface cel mai mare viciu al vieții chiar de la el din sufragerie.

Nelson: ”Am primit cadou două păcănele”

In articol:

Cum a ajuns Nelson să aibă două aparate în sufrageria apartamentului său? El ar fi semnat un contract cu un cazino care a ținut să-și promoveze serviciile pe contul de Youtube al celebrului Nelson și a făcut acest lucru într-un mod inedit: i-a montat acestuia două aparate de păcănele.

Livian, fiul lui Nelson, joacă și el la păcănele

”Pentru că suntem asociați, eu am făcut un contract cu o anumită firmă și am primit din partea contractului cadou două păcănele. Vă spun imediat cu cine am semnat contractul. Îți ia și banii”, a povestit Nelson pe contul lui de Youtube.

A fost totul fals până la urmă între Marinescu și Andreea? Replici dure de la distanță ale celor doi concurenți de la Puterea dragostei

Nelson Mondialu a recunoscut că jocurile de noroc și mai ales păcănelele i-au ruinat pur și simplu tinerețea. El a povestit că a intrat prima dată într-un cazino în Ungaria, în 1998, acolo unde a și pierdut sume foarte mari.

”Am jucat sume mari în Ungaria și Austria”

”Eu am pierdut foarte, foarte mulți bani la păcănele. Am pierdut 3 apartamente, am avut 6 mașini. Eram jucător nu numai de păcănele, dar și la cazinouri. Am jucat și în Ungaria și în Austria, dar cel mai mult m-am rupt la noi în țară”, a povestit Nelson Monidalu.

Nelson a primit păcănelele de la o firmă pentru a le face reclamă

În trecut, Nelson Mondialu a încercat să-și convingă fanii să nu joace prea mult iar dacă totuși nu pot să se abțină, să o facă responsabil. ”Jocurile de noroc sunt ca un labirint. Greu poți să ieși și în același timp, îți pierzi mințile, pentru că nu știi cum să scapi”, spunea Nelson. El a povestit și că a fost martor al unei scene, la Timișoara, unde un bărbat a pierdut 30.000 euro la păcănele și, disperat, s-a rugat de fata de la casă să-i restituie banii. Aceasta i-a explicat că nu are cum să facă acest lucru, iar bărbatul și-a ieșit din minți și a bătut-o până a băgat-o în spital.