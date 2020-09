Nelu Tătaru, ministrul Sănătății

Nelu Tătaru a declarat miercuri seara, la Digi24, că românii care nu se vaccinează împotriva gripei sezoniere pot fi vulnerabili în fața noului virus. Ministrul Sănătății îndeamnă oamenii să se vaccineze.

„Gripa sezonieră va șubrezi organismul. Am achiziţionat trei milioane de vaccinuri, iar din informațiile noastre sunt cumpărate deja 500.000 de vaccinuri. Recomandarea este să ne vaccinăm, mai ales persoanele care sunt în grupele de risc. Măcar să ne vaccinăm pentru bolile pentru care putem”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la Digi24.

Tătaru susține că, anul acesta, vaccinarea anti-gripală va începe mai devreme, în jurul datei de 14 septembrie, și nu în octombrie, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. El a vorbit despre valul doi de infectări, despre care susține că depinde mult de valul unu.

„Haideți să terminăm valul unu. În general orice pandemie a mers pe durata unui an sau un an și jumătate spre doi. Dacă ne amintim de gripa spaniolă au fost patru valuri, iar al doilea a fost mai important ca primul. Totuși vorbim de 100 de ani distanță și cred că am evoluat noi ca omenire și ca activitate medicală. Ne așteptăm și la valul doi de infectări, dar el depinde foarte mult de valul unu", a spus ministrul.

Când vor fi vaccinați primii români

Nelu Tătaru a declarat că prima tranşă de vaccin anti-COVID-19 ar urma să ajungă în luna decembrie, România urmând să primească, în acea primă fază, 1.290.000 de doze.

„Procesul merge mai departe, sunt cinci firme cu care Comisia Europeană are în acest moment discuții și contracte. Se preconiza ca în decembrie să vină prima tranşă şi în ianuarie să putem face primele vaccinuri. Tranşa care trebuia să vină pentru România era de 1.290.000 de doze, dar în măsura în care acest vaccin va fi sigur, vom şti şi noi şi-l vom găsi şi pe piaţa europeană”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Tătaru a menționat că s-au solicitat Comisiei Europene doze pentru 10.700.000 de persoane.