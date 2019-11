Gabriel Cotabiță și-a exprimat nemulțumirea cu privire la difuzarea excesivă a melodiilor lansate de soliștii proveniți din Republica Moldova. Într-o postare de pe Facebook, cunoscutul solist de muzică ușoară s-a arătat deranjat de numărul mare de soliști proveniți de peste Prut, ale căror piese sunt distribuite la posturile autohtone de radio.

”In ultima vreme nu m-am mai urcat la volan. Tráiasca Uber, Bolt si Taxify. Nu vrea sa le fac reclama dar, in traficul din Bucureşti m-ar lãsa nervii dacā as conduce eu. In masina, nomal muzica la posturile noastre din FM. Nu mai conteaza ca e muzicā in engleza si uneori in spaniola. Cu asta m-am obisnuit, românul este poliglot si intelege, desigur, toate versurile. Altceva mi-a atras atentia. Daca e muzica Româneasca, obligatoriu auzi Carla-s dreams, The Motans si Irina Rimes. Cu tot respectul pentru valoarea incontestabila a proiectelor dar...nu cumva e prea mult.

Am inteles ca producatorii investesc foarte mult in promovarea pe radio, se plateste bine dar haideti sa pastram bunul simt. Nu am sa cred niciodatā in sintagma “asta doreste lumea”. Lumea nu poate sa doreasca ceva ce nu stie si asa se ajunge la anomalii care se descoperā in aparitiile live care sunt penibile. Nu e suficient sa cânti Live trebuie sa canti bine. Comentarii?”, a notat Cotabiță.