Netflix, HBO Go sau Disney+? Ce platformă oferă cea mai mare colecție de filme pentru utilizatorii din România

La momentul actual, în România, există o diversitate a platformelor de streaming mai mare decât oricând! Pasionații de filme și seriale pot alege între Netflix, HBO, Disney+, Amazon și multe altele. Iată însă care este platforma ce oferă cea mai mare colecție de filme pentru utilizatorii din România!

Ce să alegi între Netflix, HBO Go și Disney+

Dacă ești pasionat de filme și seriale și nu te-ai decis ce platformă de streaming să alegi, iată ce are de oferit fiecare platformă dintre Netflix, HBO Go și Disney+!

Netflix

Netflix este cea mai dezvoltată și puternică platformă de streaming din lume. Avantajul Netflix este varietatea mare de filme și seriale pe care le poți viziona cu familia. De asemenea, există câteva producții importante precum: „The Irishman”, „Marriage Story”, „The Two Popes”, „Roma” sau „The Ballad of Buster Scruggs”.

Netflix oferă o gamă largă de seriale de toate tipurile precum: „Mindhunter”, „Daredevil”, „Narcos”, „El Chapo”, „House of Cards”, „Stranger Things”, „Squid Game”, „Russian Doll”. Mai mult, nici la capitolul animație americanii nu dezamăgesc „Love, Death & Robots” și „BoJack Horseman”, ca să nu mai vorbim de documentarele originale: „American Factory”, „The Edge of Democracy”, „Making a Murderer”, „Our Planet”, „Dirty Money” sau „Diagnosis”.

HBO GO

Avantajul HBO GO este faptul că oferă 7 zile de abonament gratuit pentru utilizatorii noi. După această perioadă, prețul abonamentului HBO Go este de 19,45 lei pe lună.

Un alt avantaj al platformei HBO GO este prețul redus al abonamentului dacă este realizat prin intermediul unui operator prin cablu.

De exemplu, abonații Digi pot alege extraopțiunea HBO, pentru 13 lei/lună, obținând astfel acces la HBO Go, cât și la canalele TV HBO.

Unul dintre dezavantajele HBO Go este că serviciul poate fi accesat simultan doar de pe două dispozitive.

HBO Go oferă o gamă largă de seriale de calitate precum „Chernobyl”, „True Detective”, „Game of Thrones” sau „Westworld” sau „The New Pope”.

De asemenea, HBO Go oferă o gamă de filme de la Universal Pictures precum „Fast and Furious” și „Green Book”, „Once Upon a Time… in Hollywood”, „The Favourite”, „John Wick” și un număr destul de mare de filme indie, precum „Her”, „My Left Foot”, „Girl”, „Donbass” sau „The Tree”.

Disney+

Disney+ este cea mai nouă platformă de streaming din România, apărută pe 14 iunie. Prețul abonamentului lunar este de 29,99 de lei, iar al abonamentului anual de 299,90 de lei.

Disney+ pune la dispoziție fanilor super-eroilor 40 de filme Marvel inclusiv Shang-Chi și Legenda celor zece inele, Eternii, Răzbunătorii: Sfârşitul jocului și Captain Marvel, și peste 40 de seriale Marvel, inclusiv Moon Knight, Loki și WandaVision.

De asemenea, platforma oferă peste 280 de filme de la Disney și Pixar, inclusiv întreaga serie Povestea jucăriilor, Suflet și Luca, nominalizate la Premiile Oscar.

Fanii filmelor clasice Disney pot viziona pe noua platformă filme precum Cenușareasa, O poveste încâlcită, Prințesa și broscoiul şi Mica sirenă dar și filme recente, cu succes răsunător precum Raya şi ultimul dragon și Neînfricata Mulan.

În plus, pe Disney+ vor putea fi vizionate sute de seriale, scurtmetraje și programe speciale Disney Channel, inclusiv Phineas și Ferb.