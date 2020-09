Neti Sandu a tras linie. Ce se va întâmpla de fapt cu România în 2021

In articol:

Neti Sandu[Sursa foto: Facebook]

Neti Sandu spune că astrele au prezis un eveniment major, care a marcat 2020, și anume pandemia de coronavirus. Vedeta de la Pro TV a vorbit despre ce ne aduce sfârșitul acestui an, dar și la ce trebuie să ne așteptăm la începutul anului 2021. Neti Sandu a vorbit într-un interviu, pentru PRO TV, despre particularitatea lui 2020. Mai precis, Marte a traversat zodia Berbecului - zodia de domiciliu, timp de 9 luni, în loc de două. Totodată, Neti spune că în a doua parte a anului, o să ne fie greu fiecăruia dintre noi, în alt fel. Și va trebui într-adevăr să ne readaptăm stilul de muncă, de viață. Cel mai probabil, adaptarea vine după perioada de izolare sau carantină, în care am fost nevoiți să stăm acasă pentru a nu ne infecta sau răspândi coronavirusul.

”Planetele din Capricorn au „arat" terenul: Saturn trei ani de zile, Pluton de vreo 12 ani, iar Jupiter ajungea și el în Capricorn după 12 ani și urma să definitiveze ceva. Se știe că acest Capricorn e cu austeritatea și cu disciplină, dar mi se părea că Jupiter o să complimenteze frumos pe ici, pe colo și n-o să ne „sece" prezența lui Saturn, pentru al treilea an aici. Dar Jupiter a funcționat ca un amplificator - că el aduce mult și bun, ba chiar și exagerează, dar sincer! Nu m-am gândit că va fi chiar așa! Mă tot întrebam ce se va multiplica datorită lui 2 (2020)! Și iată care a fost răspunsul! A fost un puzzle complicat!”, a explicat Neti Sandu.

În horoscopul chinezesc este Anul Șobolanului de metal

Întregul an, 2020, a fost plin de transformări și schimbări la nivel global. Totodată, Neti Sandu spune că deși anul Șobolanului de metal anunța îmbogățire rapidă pentru cei care prindeau din zbor un pont, mulți și-au pierdut pozițiile, dar și banii.

”Tendința spre pauperizare e dată, totuși, de Saturn în Capricorn și de Jupiter care a venit să pună punctul pe I. Gata cu excesele de orice fel! Reguli, disciplină”, adaăugă aceasta.

Neti Sandu, sfaturi după pandemia de coronavirus

Celebra Neti Sandu a oferit câteva sfaturi, mai ales după întreaga perioadă grea prin care suntem nevoiți să trecem.

”Am putea să învățăm să fim mai eficienți, mai economi, mai reținuți, mai interiorizați, să ne focalizăm pe interiorul nostru, să-l explorăm mai mult, să ne lipsim de lucrurile care sunt de paradă, de fațadă! Și uite cum într-un an cu accent pe multiplicare, 2020, noi învățăm reducția 2020 - zerourile ne învață să tăiem din tumult. Adică avem 20+20, dar de fapt avem 2(0)+2(0)= adica 4. Dar 22 e număr maestru! Și-l putem folosi ca pe un AS în mânecă și să câștigăm partida!”, a explicat Neti.

Neti Sandu[Sursa foto: Facebook]

Cât despre sfârșitul anului 2020, Neti Sandu spune că vor exista anumite restanțe de care trebuie musai să scăpăm și să avem grijă să nu ne afecteze psihic.

”Marte retrogradează în Berbec - zodia capului și a sistemului nervos! Și va fi în opoziție cu Balanța - zodia căsniciei și a finanțelor! Să păstrăm echilibrul! Asta trebuie să facem!”, adaugă Neti.

Cât despre 2021, vedeta spune că ne vom găsi, cu siguranță, un echilibru.

”Anul viitor Jupiter va intra în zodia Vărsătorului, zodia României, și ar trebui să ne găsim rostul și locul! Saturn va păși și el în Vărsător și, împreună cu Jupiter, va crea o altă normalitate, un alt modus vivendi! Regulile vor fi altele, dar și starea noastră va fi alta! O să fim ceva mai flexibili! Da! Trebuie privit cu speranță! În orice rău e și un bine! Trebuie doar să-l vezi! ????”, a încheiat Neti Sandu, într-un interviu oferit pentru PRO TV.