”Ni s-a spus să nu ne bucurăm” Care este starea Danei Roba, după ce s-a trezit din comă? Vedeta nu-și amintește nimic din ziua în care soțul a lăsat-o inconștientă

De mai bine de o săptămână, Dana Roba se află pe patul de spital, în stare critică, după ce soțul, într-un moment de furie, a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap, dar și la nivelul corpului, lăsând-o inconștientă.

Din acel moment, Dana Roba a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, iar acum, după cum spun apropiații, s-a trezit din comă.

Dana Roba este încă în stare critică

Este conștientă, dar este toată plină de vânătăi și nu-și amintește absolut nimic din ziua în care soțul, de care urma să divorțeze, a mutilat-o.

Lucru care, după s-a aflat, o ajută foarte mult în recuperare, căci orice emoție ar putea acum să îi fie fatală. Tocmai de aceea, familia face tot posibilul ca Dana să nu simtă și să nu își amintească acum nimic, ci doar să își concentreze puterea către vindecare.

„Dana s-a trezit. Este conștientă, dar nu își amintește exact ce s-a întâmplat. A făcut progrese, vorbește. Prima dată ne-a întrebat `De ce s-a întâmplat asta?`. Are mâinile rupte, este toată vânătă pe mâini. Este ținută sub observație medicală pentru că se află, în continuare, în stare critică Este ținută sub somnifere și calmante pentru că orice emoție o poate afecta fatal. Ea nu are voie să-și amintească nimic pentru că orice plâns, orice emoție o poate afecta fatal. Dacă plânge îi pufnește sângele pe nas și pe urechi. Noi nu vrem să își amintească pentru că o poate afecta enorm”, au dezvăluit apropiații vedetei, conform FANATIK.

Și tocmai pentru că orice mic gest sau emoție o poate costa viața, medicii și familia le-au interzis tuturor să îi mai treacă pragul salonului.

Mai ales că, deși s-a trezit din comă și este conștientă, următoarele 12 zile sunt critice și cele în care medicii pot da verdictul în cazul ei.

Cadrele medicale sunt încă rezervate în privința stării de sănătate a Danei Robe, extrem de fragilă acum, aceasta mai având un pas de trecut pentru a ajunge în faza de recuperare.

Cea care va fi una grea, de lungă durată și extrem de costisitoare, de aceea Lidia Roba a și cerut ajutor financiar public.

„Fetele apropiate au mers la ea să o viziteze, dar, din păcate, mai rău îi făceau. Ea nu are voie să se streseze, să încerce să facă efort să-și amintească ceva. Vom vedea ulterior ce ne va spune medicul. Ni s-a spus să nu ne bucurăm prea mult pentru că este riscant fiecare pas. Va trebui să-i fie scos tubul de drenaj și atunci vom vedea ce se va întâmpla”, au adăugat apropiații.