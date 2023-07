„Nici măcar nu am putut să-l iert” Gabriela Cristea nu s-a așteptat o secundă că va avea parte de o astfel de întâmplare. Ce i-a putut spune o femeie?!

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai longevive prezențe din televiziune. Prezentatoarea TV este activă și pe paginile de socializare unde postează destul de des și are și un public fidel. Bruneta a trecut recent printr-o experiență care i-a rămas întipărită în mine și a ținut neapărat să împărtășească asta cu toată lumea.

Gabriela Cristea a trecut printr-o întâmplare neașteptată

Ce s-a întâmplat cu vedeta?

Gabriela Cristea împarte multe experiențe cu fanii ei de pe Facebook, iar de curând i s-a întâmplat ceva ce i-a rămas în minte. Vedeta a stat de vorbă cu o femeie de la un magazin de cafea care i-a povestit că a trecut printr-o suferință care a marcat-o, iar Gabriela este sursa ei de inspirație în procesul de vindecare.

Femeia i-a mărturisit că o urmărește zilnic și i-a mulțumit pentru că împarte cu publicul momente grele prin care trece, căci tocmai asta a ajutat-o să meargă mai departe și, în ciuda greutăților, să vadă viața cu alți ochi. Vedeta de televiziune a plecat încântată după discuția cu femeia de la magazin și a spus că este împlinită dacă sfaturile ei îi ajută pe fani.

„Dragilor, am avut parte de o experiență care m-a încărcat cu foarte multă energie. Am intrat azi într-o benzinărie și m-am dus la doamna de la magazinul de cafea și am schimbat niște amabilități, așa cum o fac de fiecare dată când mă duc acolo. De fiecare dată, schimb câteva cuvinte cu doamna care este foarte drăguță, trecută de prima tinerețe, dar este o femeie extraordinară, care părea să ascundă o suferință, dar până astăzi nu am știut despre ce este vorba.

Parcă încerca să-și facă curaj și să-mi povestească despre viața ei și astăzi mi-a zis: <<Să știți că mă uit la videourile pe care le faceți pe Facebook și mă inspir foarte mult, pentru că mai am nevoie să fiu inspirată>>. Recunosc că imediat după orgoliul meu a fost exacerbat și după mi-am dat seama că femeia ascundea o suferință și așa sunt eu, îi ascult pe ceilalți și fără să-i spun nimic ea mi-a mărturisit: <<E greu să trăiesc singură după 30 de ani și nici măcar nu am putut să-l iert>>, așa mi-a zis. N-am știut ce să-i răspund inițial, pentru că nu-mi dădeam seama dacă bărbatul s-a dus la cele sfinte sau dacă pur și simplu, după 30 de ani a hotărât să plece de acasă. Deodată, lacrimile ei îi erau în ochi, dar s-a abținut că era la serviciu, dar ceea ce mi-a spus m-a umplut de energie și mi-a dat curaj să merg mai departe. Mi-a spus așa: << Mă uit la videourile dumneavoastră, știu ce ați trăit în viața asta și am speranță în fiecare zi, pentru că mă agăț de orice lucru în lumea asta și mă face să mă simt mai bine că mă uit la dumneavoastră și mă uit la întâmplările pe care le trăiți și din toate lucrurile pe care vreți să le împărtășiți cu cei ca noi>>. Dacă reușesc măcar o dată în zi să alin suferința în sufletul cuiva, să aduc un strop de bucurie în sufletul cuiva, o să continui să fac lucrurile astea, pentru că mă umple și pe mine de fericire să vorbesc cu voi și să-mi spuneți că v-am ajutat sau că v-am inspirat”, a povestit Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea are o căsnicie fericită alături de Tavi Clonda

După un eșec în dragoste, Gabriela Cristea și-a găsit fericirea alături de Tavi Clonda, cu care s-a măritat în urmă cu cățiva ani. Din ziua în care l-a cunoscut pe actualul ei soț, vedeta de televiziune trăiește viața la care credea că poate doar să viseze și alături de artist și-a împlinit cea mai mare dorință, aceea de a deveni mamă și nu doar o dată, ci de două ori.

„El este mai mic decat mine cu 5 ani și cu toate astea, n-am resimțit niciodata diferența de vârstă din buletin! Poate pentru că eu sunt mai copilăroasă, iar el mai matur!”, a spus Gabriela Cristea.