„Nici măcar nu e româncă” Cine este femeie misterioasă de care s-a îndrăgostit Jador?! Nu este vorba de Georgiana

Cântărețul are o fată în minte, o femeie care se pare că l-a cucerit prin caracterul ei.

Tânăra nu este româncă, dar se pare că are o personalitate care l-a fermecat pe artist. Jador a dezvăluit și care sunt calitățile pe care își dorește să le aibă partenera de viață care i-ar putea fura instant inima.

Totuși artistul a ținut să menționeze că este singur în prezent, dar în minte lui și-a găsit deja loc o persoană dragă. Lucrurile merg bine deocamdată pentru Jador, însă așteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile.

Cine este femeia misterioasă care i-a furat inima lui Jador

Jador recunoaște că a fost atras de personalitatea tinerei respective, însă nici în ceea ce privește aspectul fizic nu stă deloc rău, artistul spunând că este vorba despre o femeie cât se poate de drăguț.

„Îmi place de o fată apropo! Îmi place cum gândește, e mișto. Nu știu dacă va fi ceva între noi, dar chiar îmi place de ea”, a spus Jador la începutul emisiunii de pe canalul de YouTube theXclusive.

Artistul a vorbit despre faptul că o fată i-a furat inima și, surpriză, nici măcar nu este româncă. Vedeta spune că ea nu știe cum se face ciorba tradițională de la noi din țară, dar ar putea învăța și cu siguranță îi poate găti ceva tradițional din țara

din care vine.

„Îmi place de o fată care nici măcar nu e româncă. Îmi place foarte mult de ea! Are dinți, e mișto! Râde toată ziua și e foarte inteligentă. Vorbește cinci limbi străine fluent, e femeie mișto. Chiar îmi place foarte mult de ea. Îmi place în sfârșit de o fată real, adică caracterul ei.

Fizic e drăguță. Mă face să simt bine! Nu știe să facă ciorbă, trebuie să o învățăm”, a povestit Jador la „Duet cu Alexandra Ungureanu”.

Ce îi place cel mai mult lui Jador la o femeie

Artistul i-a mărturisit Alexandrei Ungureanu și ce îi place cel mai mult atunci când intră în casă. Jador recunoaște că îi place foarte tare atunci când în casă miroase a mâncare, iar o femeie care știe să gătească și să se comporte așa cum îi și place lui, i-ar fura inima instant.

O femeie care știe să gătească este clar tânăra căreia Jador nu i-ar mai putea reproșa nimic.

„ Cel mai frumos lucru e să miroasă în casă a mâncare. Mie mi se pare că acolo e o femeie! Când miroase în casă a mâncare, în toată casa să miroasă! Să simt că am o femeie acolo(...) dacă femeia aia face mâncare ce pot eu să îi spun? Decât să o îndrăgesc și să o iubesc și să se mai și comporte frumos...”, a dezvăluit Jador în emisiunea „Duet cu Alexandra Ungureanu”.

Singurătatea, unul dintre motivele de tristețe din viața lui Jador?

Jador [Sursa foto: Captură YouTube]

Jador a vorbit și despre lucrurile mai puțin plăcute din viața lui, iar singurătatea se pare că este un aspect care îl macină și mai ales care îi provoca tristețe. Artistul a învățat și o lecție din asta, iar dacă tot are oameni care îl iubesc doar de la distanță, atunci și-a propus să facă muzică „la cel mai înalt nivel”.

„Unul dintre cele mai nașpa lucruri e că mă simt din ce în ce mai singur în ultimul timp. Am avut o iubită acum ceva timp(...) de când m-am despărțit de ea mă simt mai bine, dar mă simt foarte singur, în sensul în care nu ai o rudă, nu o am pe mama, pe tata, o soră un frate aici, pe nimeni.

Sunt singur, în câțiva metri pătrați și m-am hotărât, dacă tot sunt singur pe lumea asta și am doar oameni care mă iubesc de la depărtare, hai să fac muzică și să o fac la cel mai înalt nivel.(...) Nu am prieteni, singurii mei prieteni din realitate, pe care îi consider prieteni, sunt Ion Moroșanu și un băiat Malek. Atât”, a mărturisit Jador în emisiunea moderată de Alexandra Ungureanu.

