Cum este viața de mămică pentru Andreea Ibacka? Actrița a dezvăluit cine îi ajută pe ea și pe Cabral în creșterea celor doi copii ai lor: „Suntem foarte prezenți”

Andreea și Cabral Ibacka sunt împreună de 15 ani și au împreună doi copii, pe Namiko și Tiago. Cei doi se pot lăuda cu familia lor extrem de frumoasă și apreciată de oamenii din jur, dar și cu viețile lor profesionale, căci ambii au două cariere de succes.

Andreea este o actriță foarte cunoscută, iar Cabral este unul dintre cei mai carismatici prezentatori de televiziune din țara noastră. De-a lungul timpului, cei doi soți au câștigat mii de fani cu talentele lor, dar și umorul de care dau dovadă de fiecare dată când apar împreună în public.

După 15 ani de relație și 12 de căsnicie, Andreea Ibacka a vorbit despre viața de familie pe care o trăiește alături de Cabral. Cei doi se împart cu brio între profesii și viața de părinți, iar Andreea a povestit și despre vacanțele în care pleacă, de fiecare dată, alături de copiii lor. Celebra actriță a mărturisit că s-a obișnuit deja să plănuiască sejururile cu cei doi copii și îi este mai ușor acum să facă bagajele pentru toți membrii familiei, deși, în urmă cu ceva timp, acesta era un lucru dificil.

Nu se poate discuta, însă, despre spontaneitate în organizarea concediilor, căci cei doi copii au nevoie de multe lucruri, iar bagajele lor trebuie să fie făcute cu mare atenție.

„Nu plecăm fără copii, dar, poate, la un moment dat, când o să mai crească un pic, o să reușim și treaba asta. Suntem ceva mai organizați decât eram înainte. Intervine și factorul spontan, pentru că, uite, călătorim cu rulota destul de mult și atunci nu știi ce se întâmplă, unde ajungi, poți să prelungești cazarea, dacă îți dorești și programul îți permite. Dar, atunci când călătorești cu copii atât de mici, sigur că trebuie să ai bagaje mai multe, adică trebuie să te pregătești un pic înainte, cel puțin să îi pregătești pe ei. De multe ori la noi nici nu mă mai gândesc, 3-4 ținute le învârt între ele, îmi ajung, dar pentru ei trebuie să am schimburi suficiente, să am toată farmacia cu mine în caz că apare vreo urgență, jucării, cărți și așa mai departe”, a declarat Andreea Ibacka pentru Playtech.ro.

Cabral și Andreea Ibacka, alături de cei doi copii ai lor [Sursa foto: Facebook]

Andreea și Cabral au parte de ajutor în creșterea copiilor

Din cauza profesiilor pe care le au, Andreea și Cabral Ibacka sunt nevoiți să stea mult timp departe de cei doi copii ai lor, petrecând multe ore pe platourile de filmare în timpul săptămânii. Din acest motiv, cei doi soți nu se pot ocupa exclusiv de creșterea lui Namiko și a lui Tiago, așa că au parte de ajutor de calitate. Persoanele care stau cu cei mici cât timp Andreea și Cabral sunt la muncă sunt chiar bunicile copiilor, care joacă un rol important în dezvoltarea lor. De asemenea, Andreea a apelat chiar și la o bonă pentru Tiago, care are doar un an și 9 luni, deci are nevoie de atenție și tratament special.

„Da, ne ajută. Sigur că și noi suntem foarte prezenți, în limita programului și cred că e important să facem noi anumite activități cu copiii și vacanțele și weekendurile, dar da, în cursul săptămânii mai avem nevoie și de ajutor. Sunt bunicile, și mama și soacra, care sunt prezente și mai avem cu cel mic un ajutor, o bonă, temporar. Probabil încă câteva luni ne bazăm și pe prezența ei”, a mai povestit actrița.