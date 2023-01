VIDEO Djokovic a plâns minute în şir după finala de la Australian Open. Ce a făcut imediat după ce l-a învins pe Tsitsipas

"A fost unul dintre cele mai dificile turnee din viața mea date fiind circumstanțele, că nu am jucat anul trecut. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au făcut să mă simt confortabil. E un motiv pentru care am jucat mereu cel mai bun tenis al meu aici, la Melbourne.

Doar familia și echipa mea știu prin ce am trecut în ultimele săptămâni. Aș spune că e cea mai importantă victorie din viața mea. Țin să le mulțumesc organizatorilor pentru tot, sper să ne vedem din nou anul viitor", a declarat Novak Djokovic, imediat după meci.

Novak Djokovic a egalat recordul lui Rafa Nadal

Novak Djokovic a demonstrat încă o dată că Australian Open este turneul său preferat de Grand Slam. Pentru sârbul în vârstă de 35 de ani, aceasta a fost cea de-a zecea finală disputată în Australia. Djokovic a câştigat toate finalele de la Australian Open, deţinând recordul de trofee.

Odată cu succesul din acest an, Nole a egalat şi recordul deţinut de Rafael Nadal. Sârbul a obţinut în competiţia de la Antipozi cel de-al 22-lea trofeu de Grand Slam din carieră, egalându-l pe rivalul său din Spania. Pe lângă cele zece trofee câştigate la Australian Open, Djokovic mai are în palmares şapte trofee obţinute la Wimbledon, trei la US Open şi două la Roland Garros.

