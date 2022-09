„Niciodată nu anunț când mă duc” Oana Roman, uimită când a văzut cum este tratată mama sa la centrul de bătrâni. Vedeta nu mai are nevoie de nicio dovadă

In articol:

Oana Roman a primit multe critici din partea internauților pentru că a ales să-și ducă mama la un centru de bătrâni, însă de fiecare dată a vorbit deschis despre acest subiect și a adus în fața oamenilor doar adevărul. Chiar și acum, după o perioadă lungă în care Mioara Roman a trăit într-un astfel de centru de recuperare, Oana Roman se simte nevoită să explice celor care o

critică cum stau lucrurile, de fapt, și în ce condiții își trăiește mama sa bătrânețea.

Oana Roman a fost întotdeauna un om sincer, care a spus lucrurilor pe nume, chiar dacă acest lucru ar fi însemnat să atragă asupra ei critici, de cele mai multe ori nejustificate. Fiica lui Petre Roman le-a explicat admiratorilor ei că mama sa trăiește în condiții foarte bune și că nu îi lipsește absolut nimic la centrul de bătrâni.

Citeste si: "L-am pierdut" Durere fără margini pentru Catinca Roman! Tatăl ei, Iosif Zilahy, a decedat

Oana Roman, despre viața pe care o duce mama sa în centrul de bătrâni

Cu numai câteva ore în urmă, Oana Roman a povestit în mediul online că a mers, neanunțată, la mama sa la centru, pentru a vedea cum se simte.

Vedeta a mărturisit că a rămas încă o dată uimită de grija pe care angajații o au față de bătrâni, dar și de condițiile pe care le oferă acestora.

Citeste si: ,,A închis ochii cu un singur of.” Anamaria Prodan, declarații emoționante despre ultimele momente ale mamei ei- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

„Am ajuns acasă și m-am pus să citesc un pic, dar înainte de asta voiam să vorbim despre faptul că am fost astăzi la mama, evident, cum am aterizat m-am dus direct la ea și, când am ajuns, eu niciodată nu anunț când mă duc, am găsit-o cu 2 Khinetoterapeute, cu infirmiera, cu asistenta și cu doctorița geristă care urma să-i ia tensiunea, glicemia și restul. Fetele de kinetoterapie făceau cu ea exercițiile și mobilizarea, infirmiera făcuse curățenia, o schimbase și era totul nou și voiam să vă spun, mia ales celor care contestă această decizie pe care eu am luat-o referitoare la mama, că aceste lucruri acasă sunt imposibil de făcut, să ai atât de mult personal calificat pentru grija cuiva acasă este imposibil. Trebuie să înțelegeți asta. Din cauza faptului că există mulți care gândesc că bătrânii care stau în centre de geriatrie sunt chinuiți, din această cauză nicio persoană publică din România nu a avut curajul să-și asume public în momentul în care au dus un părinte într-un astfel de centru, doar că nu au avut curaj să vorbească. Eu am vorbit din prima zi i o s-o fac până în ultima zi, pentru că poate așa dăm un exemplu și poate așa reușim să schimbăm un pic această mentalitate atât e greșită. Evident că trebuie să alegem centre cum trebuie, evident că trebuie să avem banu pentru asta, dar gândiți-vă că dacă veți un bătrân care are nevoie de infirmieră, de Khinetoterapeut, de doctor și ala mai departe, și acasă costurile sunt foarte mari, doar că acasă n-ai cum să-i aduci pe toți în mod permanent și atunci e bine să fie într-un loc special.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Citeste si: Mioara Roman a ieșit din operație! În ce stare se află mama Oanei Roman: „Mii de oameni se roagă pentru mama”

Centrul de bătrâni în care trăiește acum Mioara Roman este unul de lux, având tot ceea ce ar avea nevoie un om de vârsta a treia. Oana Roman a explicat că, în permanență, cadrele medicale se îngrijesc de ea și o ajută să treacă mai ușor peste problemele de sănătate. Fosta soție a lui Petre Roman locuiește acum într-un centru de bătrâni lux, costurile încadrându-se între 2 500 și 4 000 de euro în fiecare lună.