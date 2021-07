Nick Rădoi a pus detectivii pe urmele Mădălinei Apostol! Ce a descoperit milionarul: „Nu te aștepți...”

Nick Rădoi și Mădălina Apostol 22:36, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

Nick Rădoi, milionarul de origine română stabilit în Statele Unite, a recurs la un gest extrem din dragoste. Afaceristul a mărturisit că a apelat la ajutorul detectivilor pentru a afla ce fac iubitele lui, în timp ce el se afla în Statele Unite ale Americii.

„Vorbim de câțiva ani în urmă, e vorba de trecut. Am avut niște detectivi foarte buni din Germania, dar haideți să vă zic de ce s-a întâmplat asta în viața mea. Acum 40 de ani în urmă m-am căsătorit cu soția care area 17 ani, atunci femeile erau de încredere, nu exista tehnologie, deci când am ajuns să divorțez în urmă cu 13 ani am venit în România și am întâlnit o fată din Constanța și lucrurile mergeau în așa fel încât eu n-am putut să am încredere de la distanță și așa a urmat la fata pe care am întâlnit-o”, a spus Nick Rădoi, pentru un post de televiziune.

Nick Rădoi a mărturisit că a pus detectivii și pe urmele actualei lui soții, Mădălina Apostol. Într-un final, el a decis să renunțe la acest obicei, după ce a realizat cât de toxic poate fi relației.

Cu toate acestea, el a mărturisit că a aflat niște lucruri foarte interesante.

„E foarte interesant ce descoperi, chiar nu te aștepți, e o altă viață. Am ajuns la concluzia că urmăririle nu sunt bune. Am fost foarte deranjat, foarte supărat, am tăcut din gură pe durata aia de timp cât erau urmărite.(...) Trebuie să îi dai libertate”, a mai spus milionarul.

Nick Rădoi a pus detectivii pe urmele soției lui

Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au căsătorit în mare secret

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au decis să se căsătorească în mare secret. Cu ocazia zilei de naștere a milionarului, iubita acestuia i-a transmis: „La mulți ani, soțul meu”. Ulerior, ea a mai postat un mesaj despre soțul ei.

„De câteva zile tot încerc să ignor răutatea unor persoane, care, spre surprinderea mea, judecă și pun pe rug un om pe care personal nu l-au cunoscut niciodată… Pentru câțiva bani, ești vândut ca la piață și tot noi ne mirăm de ce România este o țară din care vrem să fugim… Revenind la acest om

judecat și jignit de către persoane care au familii, copii, școli înalte etc., îmi dau seama că nu trebuie să ripostez. Ba din contrã! Sunt încărcați de foarte multe frustrări și complexe, neajunsuri și invidie”, a scris bruneta.