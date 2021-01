Ilie și Ioana Năstase, primele imagini după bătaie! Au fost surprinși împreună în urmă cu puțin timp

In articol:

Recent, un nou scandal a izbugnit în showbiz-ul românesc. În seara de 8 ianuarie, Ioana Năstase sunase la numărul de urgență, după ce Ilie Năstase ar fi agresat-o. Din primele informații, la câteva minute după ce a părăsit locuința, a fost lovită de fostul tenismen.

„Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat”, povestise Ioana Năstase la vremea respectivă.

Ioana și Ilie Năstase au reușit să depășească momentele neplăcute din viața de cuplu

Ei bine, Ioana și Ilie Năstase dau semne că au trecut peste evenimentul tensionat care a avut loc pe 8 ianuarie. Din câte se pare, Ioana și fostul tenismen au reușit să depășească momentele neplăcute din viața de cuplu. În urmă cu câteva zile, soții Năstase au fost surprinși la un retaurant împreună, în apropierea Grădinii Zoologice. Ulterior, cei doi soți s-au urcat în mașină și se pare că au demarat spre căminul conjugal.

Ilie și Ioana Năstase au mers spre mașină[Sursa foto: Cancan.ro]

Invitat în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ilie Năstase a oferit detalii despre ultimele două femei din viața lui.

Cu toate că Ioana este mai tânără cu 30 de ani decât el, fostul tenismen susține că este femeia care l-a ajutat să-și găsească liniștea.

„Eu am avut norocul că am dat peste cineva care mă înțelege, cel puțin până acum. M-am calmat, mă simt foarte bine, mă simt liniștit, față de ce mi s-a întâmplat cu Brigitte. E singura persoană pe care o ascult și asta pentru că îmi face bine. Sigur că ne mai și certăm, dar după câteva ore ne împăcăm și mergem mai departe.Ne gândim să facem și acest copil dacă eu sunt în puteri. Dacă nu o să găsim o metodă, pentru că aș dori să am un copil cu Ioana. Chiar vreau să facem asta, pentru că un copil înseamnă familie”, a spus Ilie Năstase.

Ilie și Ioana Năstase[Sursa foto: Facebook]

Sursă: Cancan.ro