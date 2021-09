Nick Rădoi, primele declarații despre despărțirea de Mădălina Apostol: „Însă nu suntem divorțați”

In articol:

Mădălina Apostol a revenit în țară pentru o perioadă, iar primele zvonuri legate de posibilă despărțire au început să apară. Chiar ea a alimentat acest zvonuri în momentulîn care a publicat un mesaj în care dădea de înțeles că relația ei cu milionarul din Statele Unite ale Americii nu mai merge atât de bine ca în momentul în care și-au jurat iubire.

„Când omul de lângă tine nu te sprijină cu absolut nimic, tu cum o numești? Da, este foarte greu cu copii și tocmai de aceea sunt în România și nu cu el. Și voi rămâne fix aici, pentru viitorul lor”, este mesajul pe care Mădălina Apostol l-a publicat în urmă cu puțin timp pe pagina ei de pe o rețea de socializare.

Soțul ei, Nick Rădoi, a ținut să precizeze că formeză încă un cuplu cu bruneta și că se iubesc la fel de mult, în ciuda tensiunilor care apar între ei.

“Totul este ok, mergem înainte. Încă nu suntem divorțați. Distanta este o problema, nu as dori sa se întâmple ceva rău. Uneori mai trebuie sa spun eu nu, iar Mădălina nu prea accepta sa spun eu nu. Ăsta este adevărul. Sentimentele nu au dispărut, iubirea nu prea dispare așa. Sunt doar dezamăgiri. Mădălina este o femeie care mai explodează câteodată când are o zi proastă, dar a două zi e ok”, a mărturisit Nick Rădoi, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol[Sursa foto: Facebook]

Nick Rădoi și Mădălina Apostol, dragoste cu năbădăi

Mădălina Apostol și Nick Rădoi formează un cuplu de opt ani, însă relația lor a fost pusă la grele încercări în nenumărate rânduri. Bruneta și milionarul cu 20 de ani mai în vârstă decât ea au bifat o serie de despărțiri și împăcări și, în ciuda declarațiilor tranșante, s-au împăcat de fiecare dată.

În urmă cu un an, bruneta chiar declara într-uninterviu că exista un bărbat în viața ei, după separarea de Nick Rădoi. „În momentul în care te apuci să îți schimbi linia, toate lucrurile se așează pe aceeași linie. M-am descotorosit de persoanele pe care nu le simțeau sincere sau care aveau un intaeres la mine și m-am lăsat înconjurată de persoanele care mă iubesc, că doar așa pot să strălucesc. Normal că există un bărbat. Ai iubire de la un bărbat, ai iubire de peste tot ca să fie treaba completă”, spunea Mădălina Apostol.

Nu a durat mult, însă, iar ea s-a întors în brațele lui Nick Rădoi și chiar ar fi devenit soția lui în mare secret.