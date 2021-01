Nick Rădoi regretă că s-a băgat în scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase. Ce spune acum afaceristul

In articol:

Ioana Năstase își acuză soțul că a agresat-o în urmă cu câteva zile. Aceasta a sunat la 112 pentru a o scăpa din mâinile lui Ilie Năstase. Soția fostului tenismen nu a vrut să facă public motivul pentru care Ilie ar fi devenit violent cu ea, iar recent, fostul iubit al Ioanei, Nick Rădoi a declarat că el ar fi fost motivul pentru care fostul sportiv ar fi încercat să o bată pe brunetă.

Ce spune Ioana Năstase despre declarațiile lui Nick Rădoi cu privire la scandalul dintrea ea și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase, deranjată de afirmațiile lui Nick Rădoi

Se pare căNick Rădoi și Ioana Năstase au vorbit la felefon în ziua în care Ilie Năstase a devenit violent cu soția lui. Iar afaceristul crede că din acest motiv fostul tenismen ar fi agresat-o pe soția lui.

Însă Ioana Năstase și-a arătat însă dezacordul față de comentariile fostului ei iubit, Nick Rădoi și spune că i se par deplasate declarațiile lui.

„Nu știu de ce Nick a făcut așa ceva, de ce a dat acele declarații, ce vrea el să demonstreze. Mi s-a părut total deplasat. Pentru mine el este istorie și nu păstrăm legătura. Ne dăm câte un mesaj protocolar de ziua noastră, atâta tot. Mi s-a părut total nepotrivit din partea lui să se amestece între mine și Ilie. Nimeni nu are dreptul să facă asta. Eu am familia mea și nu sunt deschisă la alte discuții”, a declarat Ioana Năstase pentru playsport.ro.

Nick Rădoi regeretă că a comentat pe acest subiect [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Nick Rădoi după declarațiile Ioanei

Nick Rădoi a explicat, într-o intervenție pentru o emisiune televizată, de ce a ales să vorbească despre scandalul dintre Ioana și Ilie Năstase. Afaceristul a povestit că a suferit un șoc când a auzit cele întâmplate

și de aceea a vorbit pe acest subiect.

„Am vorbit cu voi să vorbesc complet alte subiecte, dar s-a întâmplat când eu am vorbit vineri și am dat interviu să avem un subiect complet diferit. Normal că s-a schimbat totul deodată ce am auzit de 112, despre violență... Reacția mea a fost o părere din ce știu din trecut. S-au întâmplat multe cazuri în restaurante când Ilie a ieșit din fire și a făcut scandaluri. Nu este ok să te bagi într-o familie. Fata este căsătorită. Ioana este o femeie devotată, o femeie foarte ok, totuși nu este locul meu (...), dar vineri a fost un șoc pentru mine ”, a spus Nick Rădoi, la Showbiz Report, de pe Antena Stars.