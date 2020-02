Nico a lucrat la un combinat petrochimic, la Rafinăria Teleajen din Ploieşti. Cântăreaţa Nico Matei, care participă alături de fiica ei la Asia Express, s-a înfruntat cu mari greutăţi. “La 16 ani am inceput Scoala Populara de Arta in Ploiesti. Tot in acea perioada m venit si la Bucuresti cu tatal meu si m-am inscris la Scoala Populara de Arta din Bucuresti. Faceam cursuri in paralel, la Ploiesti si la Bucuresti”, a dezvăluit Nico într-un interviu pentru revista Tango.

“Dupa ce am terminat scoala la Ploiesti, profesorul meu, Corneliu Irimia, mi-a propus sa cant in restaurant. Am zis: Da, de ce nu? Pentru mine conta cel mai mult sa cant, sa dobandesc experienta. Mi-am format un repertoriu foarte bogat, cantam aproape 8-9 ore non-stop si am fost curtata de mai multi instrumentisti, care doreau sa cant cu ei.”, a continuat Nico. (vezi cum arată iubitul Liei Bugnar, cu 22 de ani mai tânăr decât ea)

Nico a lucrat la un combinat petrochimic: “Eram patru copii, iar eu am vrut să mă angajez"

„Mi-am ales instrumentisti foarte buni, cu care colaborez si acum. Cantand in restaurant, l-am cunoscut pe primul meu sot, am facut copilul, dar am divortat dupa 4 ani. Si apoi am inceput o relatie cu Laurentiu, cu care ma stiam de la 16 ani, el fiind chitarist in formatia mea.”, a mai povestit protagonista de la Asia Express.

“Eram patru copii, iar eu am vrut sa ma angajez, sa am salariul meu, sa-i pot intretine si pe ai mei, pentru ca tata se dusese, tata a murit la doar 48 de ani. Asa ca eu, la 19 ani, cand eram deja insarcinata in patru luni, m-am angajat la Combinatul Petrochimic Teleajen, unde am lucrat vreo 4 ani. Am renuntat dupa 4 ani pentru ca lucram in schimburi si eram foarte obosita, seara cantam la restaurant, trebuia sa fac schimb de tura, au fost cativa ani foarte grei”, a mai dezvăluit Nico.