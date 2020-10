Nicolae Botgros a dezvăluit că și-a recunoscut copilul pe care-l are cu interpreta Anișoara Dabija, însă a subliniat că nu are de gând să divorțeze și nici nu are probleme ”acasă”. Mai mult, ieri, Nicolae Botgros a sărbătorit 49 de ani de căsnicie alături de soția lui, Lidia Bejenaru.

Nicolae Botgros: ”Mi-am recunoscut copilul odată ce a apărut pe lume”

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Nicolae Botgros, care spune că s-a săturat de știri ”eronate” și chiar născocite. Dirijorul spune că vrea să ”rupă pisica în două” și să nu mai existe atâtea bârfe pe seama vieții lui personale.

Nicolae Botgros,, alături de soția lui, Lidia

”Eu mi-am recunoscut copilul odată ce a apărut pe lume. Acest boboc de fată pe nume Nicoleta, pentru mine, este un adevărat dar de la Dumnezeu și nu există nimic de ascuns aici.

Nu a existat vreodată o discuție despre o eventuală separare de soția mea, Lidia Bejenaru. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum și cred că nu se va întâmpla atât timp cât ne va considera Dumnezeu demni de această viață”, a scris Nicolae Botgros pe contul lui de socializare, unde a și anunțat că pe data de 5 octombrie a sărbătorit 49 de ani de căsnicie.

”Acești 49 de ani, pentru familia noastră, au însemnat bucurie, euforie, ostilitate, înțelegere, grijă, compasiune, frământări, regrete. A însemnat tot ce poate simți și trăi un om. Asta e! Indiferent de ce ne-a oferit viața, pe toate le-am trăit în doi, eu și soția mea, Lidia Bejenaru”, a mai scris Nicolae Botgros.

Pe de altă parte, Ana Dabija, femeia cu care Nicolae Botgros are un copil, își continuă colaborarea cu orchestra ”Lăutarii” condusă chiar de acesta. Conform starpopular.ro, cei doi au lansat o melodie dedicată propriului copil.

Ana Dabija s-a separat de soțul cu care trăia de 15 ani

Anișoara Dabija a fost căsătorită timp de 15 ani cu instrumentistul Dumitru Gusevatii, cu care mai are doi copii. Când a aflat că este însărcinată cu Botgros, femeia a cerut divorțul și s-a separat de soțul ei. Instrumentistul a mărturisit că ei și Nicolae Botgros erau prieteni de familie și că Lidia, soția dirijorului, o iubea pe amantă ”ca pe fiica ei”.

Anișoara Dabija are un copil cu Nicolae Botgros

”Ei au o relație de ani buni, iar în 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soție atunci, penru că aveam doi copii împreună, iar pentru mine, familia contează foarte mult. Char l-am rugat frumos și omenește pe Botgros să ne dea pace și să ne lase să ne creștem copilaii împreună. Însă nu s-a ținut de cuvânt. Eu vreau să uit de tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am știut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Gusevatii pentru cancan.ro.