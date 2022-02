Nicolae Ciucă a anunțat cum se va implica România în războiul dintre Rusia și Ucraina: „Avem un prim transport care pleacă în Ucraina”

In articol:

Nicolae Ciucă a vorbit duminică, 27 februarie, înainte de ședința de Guvern, despre mâna de ajutor pe care urmează ca România să i-o dea Ucrainei, în contextul războiului cu Rusia. Țara noastră urmează să ofere sprijin armatei ucrainene care se luptă cu Rusia pentru a-și apăra teritoriul.

Astfel că România urmează să ofere Ucrainei căști de protecție, veste antiglonț, muniție, alimente, dar și medicamente în valoare de nu mai puțin de circa 3 milioane de euro. Primul transport va pleca chiar în această seară.

Totodată, premierul anunță că imediat după ședința de Guvern, el, alături de alți miniști vor merge să doneze sânge pentru militarii care luptă pe front. Mai mult, el continuă să-i îndemne pe oameni să ajute refugiații ucraineni de pe teritoriul țării noastre.

„Guvernul de la Kiev și poporul ucrainean au nevoie de solidaritate in aceste momente deosebit de grele. Astfel, in această dimineață, în cadrul task-force-ului care se ocupa de gestionarea creata de invazia rusa in Ucraina, am decis ca o serie de materiale si echipamente sa fie trimise in Ucraina. Ascestea costau in casti de protectie, veste antiglont, munitie, alimente, apa si medicamente in valoare totala de peste 3 milioane de euro.

De asemenea, tot astăzi, la finalul primei parti a sedintei task-force-ului, am decis sa mergem sa donam sange pentru a putea astfel să declanșăm o campanie prin care să putem să venim și să ajutăm răniții din războiul din Ucraina. Este, de asemnea, imporatnt să menționez că în tot aceste efort guvernamental instituțional am fost prijiniți de societatea civilă și vreau să le mulțumesc tututor cetățenilor români, ONG-urilor, celorlalte institutii care și-au arătat spiritul de solidaritate și voluntari care au contribuit la acest efort. În această seara, vom avea un prim transport care pleacă în Ucraina.

Este foarte imporant să menționez că, în continuare, îi rog pe toți cei care vor să facă acest gest de solidaritate să acceseze platforma (creată la nivelul Guvernului) și așa vor putea să direcționăm aceste ajutoare acolo unde este nevoie și într-un mod cât se poate de bine coordonat. Tinând cont de modul in care s-au desf actiunile in aceste 4 zile, le cer membrilor cabinetului să continue să ia măsuri concrete, să putem să gestionăm aceste situații”, a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern, care are loc chiar în aceste momente.

Vladimir Putin, anunț îngrijorător! A ordonat punerea în alertă a forțelor nucleare

Ca urmare a pachetului de sancțiuni venite din partea NATO și a celorlalte state europene, Vladimir Putin a ordonat militarilor care se ocupă de armele nucleare să-și ocupe posturile și să aștepte până la noi ordine. Anunțul a fost făcut în urmă cu doar câteva ore, în cadrul unei ședințe televizare dintre președintele Rusiei, ministrul apărării, Serghei Șoigu și șeful marelui stat major, Valeri Gherasimov.

„Dragi colegi, vedeți acțiunile neprietenoase ale țărilor din Vest în ceea ce privește partea economică, despre care știm cu toții, dar înalții oficiali NATO se exprimă agresiv la adresa Federației Ruse, motiv pentru care ordon ministerului apărării și șefului marelui stat major să treacă forțele de descurajare ale Armatei într-un regim special de alertă”, a declarat Vladimir Putin în urmă cu doar câteva momente, conform Reuters.