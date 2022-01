Nicolae Guță a fost declarat bolnav psihic și nu a mai făcut armata! Cum a păcălit manelistul sistemul: ”Când m-au văzut doctorii, își făceau cruci!”

In articol:

Nicolae Guță a fugit toată viața de armată și a ajuns să fie declarat inapt, cu probleme psihice grave, după ce s-a prefăcut că nu este în toate mințile.

A făcut 4 copii doar pentru a scăpa de armată!

Manelistul Nicolae Guță a povestit că fuga de armată l-a și determinat să facă mulți copii. La 18 ani el avea deja 2 minori în întreținere și a ajuns să facă și alți copii doar pentru a nu fi încorporat.

”La 18 ani m-au recrutat. Nu eram pregătit de armată că deja aveam 2 copii. M-au băgat întreținător de familie și n-am mai plecat în armată. Doar că legea era că dacă ai 27 de ani și copilul împlinește 7 ani, te ia în armată. Dă și fă alt copil... Dar eu nu mă încadram nicicum.

Mie mi-a venit ordin de încorporare când deja începusem să fiu cunoscut. Eu aveam treizeci și ceva de ani și copilul trecuse de 7 ani. Păi dă și fă alt copil, eu deja aveam 3. Așa am început eu să fac copii.

N-a fost nici cu 4 copii îndeajuns să scap de armată. Trebuia să treci de 45 de ani și copilul să nu împlinească 7 ani”, a povestit Guță pentru Taraf TV.

”Au venit să mă ia la batalionul disciplinar. Mă duceau direct la pușcărie”

Lucrurile s-au complicat în momentul în care legea s-a schimbat din nou iar Guță a ajuns să primească iar ordin de încorporare. Pentru că nu s-a prezentat la timp, el a ajuns să fie căutat de poliția militară pentru a fi trimis la batalionul disciplinar.

”Îmi veneau ordine peste ordine, eu eram la cântat. Îmi spunea Mariana: vezi că te caută ăștia de la poliție să te bage la batalionul disciplinar. Mă sună Samir, fratele meu, Dumnezeu să-l ierte: hai dracu acasă, că te dau ăștia în urmărire și te iau de la cântare. Mă căuta poliția militară acasă, că m-am sustras de la armată. Mă duceau direct la pușcăria militară. Mă căutau de un an de zile. Împușcam vreo 3 ani de pușcărie d-aia”, a mai povestit Nicolae Guță.

Nicolae Guță: ”Am dungă roșie pe livretul militar”

Soluția a venit tot din partea unui medic care i-a spus că are doar două șanse să scape de armată: să sufere de o boală incurabilă sau să fie declarat nebun. Așa i-a venit ideea salvatoare lui Guță.

”Vin acasă, drept îți spun: mă tund chel, mustața strâmbă, mă arunc în balegă. Văcarii ăia de ultimă speță erau pistol cu apă pe lângă mine. Porcii erau bibelou. L-am luat pe Samir și m-a dus cu un papuc. I-am zis că sunt nebun, că m-am îmbolnăvit.(...)

Mamă, când m-a văzut doctorița aia chel, cu o mustață mai sus și una mai jos, tot rupt pe mine, în cizme de cauciuc și miroseam. Când m-a văzut și-a pus mâinile în cap. ”Vai de mine, cum să trimiți asemenea caz în armată, domnule?”

Nicolae Guță nu a vrut să plece în armată

Și aia ce vrezi că a făcut, mi-a arătat niște desene urât-frumos, gras-slab... să vadă dacă am discernământ. Una am lăsat-o să-mi arate și am luat masa aia și am aruncat-o în sus, a fugit aia pe secție de mânca pământul.

După aia s-a făcut comisie de doctori – cum să fie trimis nebunul ăsta să facă armata? Era lumea la rând să intre la șeful secției de neurologi. Erau cel puțin 25 de oameni care așteptau la rând. Când mi-am luat avionul: ”bruuuum” și m-am băgat în ei și am dat pe jos cu ei. Am intrat pe ușă și am început să-i împușc: ”brrrrr”... Au sărit doctorii!

Chiar am înnebunit de spaima aia! Nu că aveam o ștampilă: 5 sau 6 doctori, toți au ștampilat Dacă aș fi dat un sac de mărci și nu luam atâtea semnături câte am luat. Pe bune că am înnebunit! Au scris: ”cu bolnavul Guță nu se poate colabora în nici o situație”! Și dacă n-ai știut, eu pe livret am dungă roșie, așa că atenție!”, a mai spus Nicolae Guță.

