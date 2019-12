Oana Zăvoranu a dezvăluit că a purtat conversații cu manelistul. Nicolae Guță i-a scris fostei soții a lui Pepe, dar ea a preferat să nu dezvăluie despre ce au vorbit. Cu toate acestea, ea a ținut să precizeze că mesajele lui nu au fost tocmai ortodoxe.

"Nu am nicio treabă cu Guţă, nu vreau să vorbesc urât cu el. Are un curaj și o părere despre sine extrem de bună dacă el crede că poate să bea o jumătate de ceai cu mine. O să iau alinturile lui ca pe o glumă. Nu vreau să cred că acest om s-a gândit că noi doi am putea avea ceva. Am două martore care au înregistrat un fragment din discuţia mea cu el, lucruri mai puţin ortodoxe care ar face deliciul publicului”, a declarat Oana Zăvoranu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Oana Zăvoranu spune cuvinte frumoase despre interlocutorul ei.

"E problema mea, a lui Guţă, cum dăm mesaje. Nu am spus că este idealul meu de bărbat, dar nu pot să dau cu pietre în el. Guţă este un individ civilizat. Nu mi se pare un mesaj compromiţător. Este strict problema mea şi a lui Nicolae dacă am vorbit. Mă bucur dacă îi place de mine, e simpatic, un om talentat. E urât Guţă sau care e problema? Are un suflet frumos, nu a făcut nimic rău”, a explicat Zăvo.