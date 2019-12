Chiar în Ajun de Crăciun, copila a vândut pur și simplu la o tarabă produse traduționale de Crăciun, însoțită și încurajată de mama ei, Beyonce de România.

Și spunem încurajată, pentru că, la un moment dat, fetița, dezamăgită că niciun client nu se oprește să cumpere din marfa de pe taraba ei, a început să plângă, moment în care mama ei o încurajează, explicându-i că nu are niciun motiv să fie supărată, pentru că ziua de abia începuse, iar clienții urmau să apară cât de curând.

Și ca să îi distragă atenția micutei Anais, Beyonce de România i-a cumpărat acesteia o clătită cu afine.



Imaginile, însă, cu fiica lui Guță la tarabă, încercând să vândă produse “hand-made” precum: o felie de chec = 1 leu, o decorațiune de Crăciun = 2 lei sau un slime = 2 lei sunt absolut fabuloase!

În vara acestui an, fiica lui Nicolae Guță, de urgență, la spital!

Anais, fiica lui Nicolae Guță și a celebrei Beyonce de România, a trecut în vara acestui an prin momente cât se poate de delicate. Micuța a fost internată, de urgență, la un spital din Bucureşti.

Motivul, ne-a dezvăluit la momentul respectiv bunica fetiței, a fost legat de vacanța pe care Anais, alături de Beyonce de România, au avut-o, la mare.

”Am fost la un hotel de patru stele din Eforie Nord. Avea piscină exterioară, doar că acolo era foarte murdară apa. De altfel, Anais nu e singurul copil care a pățit-o, au fost mai mulți, se plângeau părinții, i-am auzit eu. Da, înțeleg, intră lumea în apa piscinei după ce se dă cu creme de soare, sunt trei hoteluri care folosesc aceeași piscină, e aglomerație... Dar nu se poate așa ceva... Adică, Anais, cu siguranță nu a pățit-o de la mâncare, am avut grijă cu ceea ce a mâncat la restaurantul hotelului”, ne-a explicat astă vară bunica fetiței lui Beyonce de România.

Potrivit femeii, în ultima zi, Anais a început să se simtă din ce în ce mai rău, să verse și să nu se mai poată ține pe picioare.

”Am fost, prima oară, cu ea la urgențe, la Eforie Nord. I s-a făcut o injecție, au încercat să îi pună perfuzii și nu au reușit pentru că medicii de acolo ziceau că nu are vene, i-au dat tratament. Apoi, a doua zi am ajuns acasă, iar Anais nu se mai putea ține pe picioare, așa că am fugit la Victor Babeș. A ajuns pe perfuzii, situația e gravă, medicii spun că este extrem de deshidratată, că starea ei este una gravă”, ne-a mai spus la vremea respectivă bunica fetiței lui Nicolae Guță cu Beyonce de România.

De altfel, femeia era atunci convinsă că din cauza apei din piscină s-a petrecut totul.

, ne-a mai spus, în exclusivitate, bunica lui Anais. (I. A.)