Mandru si cu privirea agera, Nicolae Robu a pornit marti, la pas, prin centrul orasului, unde s-a asigurat ca pregatirile pentru targul de Craciun sunt in grafic. Cu aceasta ocazie, a tinut sa anunte o masura fara precedent: in orasul lui, manelele vor fi strict interzise in spatiile publice.



Nicolae Robu a declarat razboi manelelor dupa ce un cantaret i-a facut, aseara, o dedicatie ce a rasunat in tot centrul orasului.



Nicolae Robu: „Normal ca m am enervat, eu am fobie de asa ceva”.

Nici fumul dens de la gratarele cu mici nu mai are ce cauta pe strazile Timisoarei. Nici macar la Targul de Craciun, unde comerciantii nu vor mai avea voie sa incinga carnea pe gratare.

Nicolae Robu: „Nu e normal cand vii sa te bucuri de sarbatori sa nu poti respira, sa ti se imbacseasca hainele de miros...”.



Celebrul edil a pornit si un sondaj, ca sa vada in timp real ce cred timisorenii despre faptul ca a interzis manelele si fumul de la gratare.



Nicolae Robu: Am deja 1900 de voturi exprimate in 26 de minute, 1.200 sunt de acord cu mine, spun: pe dumneavoastra va sustinem , iar 600 spun: lasati manelele in pace!



Ca sa se convinga ca timisorenii sunt de partea lui, Robu a mers cu jurnalistii pe strada sa-i intrebe pe oameni daca-l sustin sau nu.



Cei care se vor asigura ca din boxe nu mai rasuna manele si nici mici nu se mai rumenesc pe gratare vor fi agentii de la politia locala. Primarul Robu pregateste si sanctiuni pentru comerciantii care nu vor respecta noile reguli.