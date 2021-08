Nicole Cherry, despre bătăile din copilărie! Adevărul despre relația cu părinții: „Mă lovea...”

Nicole Cherry, în podcast-ul lui Damian Drăghici [Sursa foto: Captura Video] 12:56, aug 7, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Nicole Cherry, însărcinată în aproximativ cinci luni de zile, a fost noua invitată în podcast-ul prezentat de Damian Drăghici. Celebra cântăreață a vorbit atât despre sarcină, planurile de viitor, cât și despre copilăria ei. Artista are o relație foarte apropiată cu părinții ei, care au susținut-o pe toate planurile.

Ea a mărturisit că este recunoscătoare pentru educația pe care a primit-o, chiar dacă asta a presupus și câteva palme. Nicole Cherry nu a trecut niciodată peste cuvântul părinților ei. Chiar dacă a mai fost lovită în copilărie de către mama ei, celebra cântăreață a dezvăluit că a crecsut cu respect față de părinții ei.

„Mi-o luam pe bună dreptate și nu am rămas cu traume sau chestii. De la mama mi-o luam, la ea nu exista. Mă bucur că a făcut lucrul ăsta, pentru că am învățat multe lucruri de la ea și era o chestie constructivă. Nu era la modul ăla, nu te gândi că mă leșina. Mă lovea, nu exista la ea. Și respectul față de ei îl am și acum, de când am crescut. Mereu vreau să nu îi supăr, să nu îi deranjez. În toate felurile mă făcea. Dar nu e rău, e când are nervi. Ea zicea „Nicoleta!” și eu continuam ce zicea ea. Câteodată era o formă de alint. Dar niciodată nu am confundat. Când ieșeam din aria noastră, eu niciodată nu o făceam de râs pe mama”, a declarat Nicole Cherry.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Nicole Cherry, alături de mama, tatăl și sora ei

Ce nume îi va pune Nicole Cherry fetiței ei

Nicole Cherry a mai dezvăluit că se gândește deja la numele fiicei sale. Tânăra de 22 de ani a declarat că nu se grăbește, însă are deja câteva nume în minte.

Citeste si: Nicole Cherry a cunoscut dragostea adevărată alături de Florin: ”Mi-a zis într-o zi- auzi, n-ai vrea să avem un copil?”. Dezvăluri inedite despre ”cireșica” ce urmează să vină pe lume

„O sa avem fata, sagetatoare ca mine. O sa-mi manance zilele. E un copil extrem de dorit, e un copil programat, daca iti vine sa crezi, pentru ca eu am zis ca o sa am un copil sagetator sau leu, asa am vrut eu. Mie mi-au placut mereu sagetatorii, adica de mine. Mi se pare ca e o zodie extrem de norocoasa. Am zis ca ori vreau sa fie ca mine, ori sa fie ca tata. Inca nu am ales numele, ii spun in toate felurile momentan si sunt in perioada aia in care ii spun si galusca, Natalia, Maria… tot sa vad cum imi place s-o strig.

Inca vreau sa vad, sa ma obisnuiesc. Am zis ca mai stam un pic, sa nu ma grabesc. Iubitul meu e extrem de fericit. Noi am pregatit. Mi-a zis intr-o zi: auzi, n-ai vrea sa avem un copil? Si i-am zis: ba da. Pai zic, hai”, a mărturisit Nicole Cherry, despre fetița ei, în podcastul lui Damian Drăghici.