La cei doar 21 de ani ai săi, Nicole Cherry are deja experiență în viața amoroasă, din care a învățat deja multe lucruri și au făcut-o să știe ce vrea de la relația ei.

Artista este de părere că, la întâlnire, băiatul este cel care trebuie să plăteasca ce s-a consumat, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, nu ar trebui sa mai existe o a doua întâlnire.

Nicole Cherry, desparțire după prima întâlnire

Şi ea a avut parte de o astfel de situaţie şi nu a mai ieşit cu băiatul respectiv, ba chiar mai mult, rămăsese dezamăgită de bărbaţi.

a declarat indignata cantareata.

Nicole Cherry a mai fost dezamăgită în plan amoros, și atunci când fostul său iubit a înșelat-o cu cea mai bună prietenă, însă îndrăgita artistă a trecut cu bine peste experiența trăită și este fericită în brațele actualului său iubit.

Citeste si: Reacția dură a lui Nicolae Guță când a aflat că Beyonce de România e suspectă de cancer! Ce a spus despre fetița pe care o au împreună: "Să rezolvi problema copilului, să o crească..."

Citeste si: Imagini fabuloase cu copiii lui Florin Salam și Roxana Dobre! Video exclusiv

Citeste si: Karmen Minune fotografie de poveste cu familia ei: „Vă iubesc e puțin spus”

În prezent, este foarte fericită în relația cu actualul ei iubit,chiar dacă până ca cei doi să devină un cuplu, a întâlnit situații dificile și neplăcute.

„Asta e o concepţie pe care nu o s-o schimb şi o să o transmit şi fiului sau fiicei mele. O să spun: Mama, dacă baiatul vine, băiatul plăteşte. Dacă tu eşti băiatul, tu plăteşti. Aşa e frumos. Nu am mai ieşit după. Nu am mai putut. Mi se pare că băiatul trebuie să fie bărbat. Mi s-au luat banii şi pe o apă plată. Mi se pare strigător la cer." a declarat indignata cantareata.

a povestit Nicole.

Tatălui meu îi place foarte mult de el (n.r. de iubit), îl cunoaşte foarte bine. Asta l-a făcut pe el mai relaxat. Ştie că sunt undeva bine. Şi eu i-am demonstrat lui că pot să iau decizii. A venit natural”, a spus Nicole Cherry, intrebata care este relatia dintre familia ei si iubit.