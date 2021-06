Nicole Cherry este însărcinată la 22 de ani! Primele declarații: „De câteva luni, trăiesc toate emoțiile la intensitate dublă”

In articol:

Nicole Cherry a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Frumoasa cântăreață a făcut dezvăluiri emoționante pe contul său de socializare.

Nicole Cherry este însărcinată

S-a tot speculat în ultima perioadă că Nicole Cherry ar fi însărcinată, însă artista nu a dat niciun detaliu până astăzi, când a decis să spună fanilor că așteaptă, într-adevăr, un copil.

Pe contul său de socializare, cântăreața a făcut o declarație extrem de emoționantă.

Cântăreața trăiește o poveste de dragoste impresionantă alături de iubitul ei, Florin. Dragostea dintre cei doi este atât de puternică, încât aceștia au decis că este momentul să o împartă la trei. Astfel, îndrăgostiții vor deveni părinți pentru prima oară în următoarea perioadă.

"Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati", a scris Nicole Cherry, pe contul său de Facebook.

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin[Sursa foto: Facebook]

Tatăl lui Nicole Cherry, primele declarații despre sarcină

În urmă cu puțin timp, tatăl lui Nicole Cherry a vorbit despre faptul că își dorește să devină bunică, însă nu a confirmat zvonurile apărute în presă.

„Îmi doresc să devin bunic, este ceva normal, orice om își dorește acest lucru, însă nu este momentul acum pentru Nicole. Tot ce s-a spus despre ea, cum că ar fi gravidă, nu este adevărat, momentan”, a declarat George Ghinea, pentru Impact.ro