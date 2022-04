Nicole Cherry, imagine de colecție alături de fiica ei într-un costum de iepuraș. Fanii s-au topit de-a binelea

In articol:

Nicole Cherry are o mulțime de fani pe rețelele de scializare, acolo unde postează zi de zi imagini cu micuța ei fiică, Anastasia. Prima zi de Paște a fost o adevărată bucurie pentru artistă și pentru întreaga sa familie, așa că și-a răsfățat fanii cu imagini de-a dreptul adorabile cu cea mică, în costum de iepuraș.

Nicole Cherry are tot ce și-ar putea dori de la viață, nu duce lipsă de nimic nici în viața profesională, nici în cea personală. Viața i s-a chimbat total după ce a devenit mamă petru prima oară, iar acum trăiește fiecare clipă la intensitate maximă alături de micuța ei.

Nicole Cherry, imagine de Paște alături de fiica ei

Pentru a le ura „Paște fericit”, Nicole Cherry a publicat în mediul online o fotografie alături de fiica ei într-un costum de iepuraș. Fericirea se citește pe chipul artistei, iar fanii nu au putut să nu observe că, de fiecare dată când se află în preajma fiicei sale, cântăreața se simte tare fericită și împlinită.

Micuța Anastasia poartă un costum roz de iepuraș, iar mama ei o ține strâns în brațele ei, afișând un zâmbet larg și sincer. În descrierea fotografiei mamă-fiică, Nicole le-a urat tuturor admiratorilor ei sărbători fericite.

Nicole Cherry, mamă pentru a doua oară?

Nicole Cherry nu are de gând să se oprească aici, ci plănuiește să mai mai devină mamă cel puțin încă o dată.

Artista își dorește foarte mult să aibă și un băiat, așa că va încerca până îi va reuși acest lucru.

„Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat.

În viitor, o să fiu mai evoluată din punct de vedere al carierei și o sper să ajung acolo unde îmi doresc, să am stabilitate, echilibru, lucru pe care îl am și acum dar poate la un alt nivel”, a declarat Nicole Cherry, conform Click.