Nicole Cherry a publicat pe pagina ei de Instagram mai multe fotografii în care apare alături de iubitul ei. Frumoasa artistă este îndrăgostită până peste cap de bărbatul cu care are o relație serioasă și i-a făcut în mod public o declarație de dragoste, cu ocazia Sărbătorilor.

„Tot ce îmi doresc de Crăciun” a scris Nicole Cherry în dreptul unei fotografii în care apare alături de tânărul care i-a furat inima.

Imaginile cu Nicole Cherry și iubitul ei au strâns 60 de mii de aprecieri din partea fanilor la doar câteva ore după ce au fost publicate pe pagina de Instagram a artistei.

„Sunteți de poveste!”, „Ce frumoși!”, „Sărbători fericite, dragilor!”, Ce radiați amândoi, măăăi ❤️ ❤️ Și pisicaaa , in felul ei unic🤣🤣🤣”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii lui Nicole Cherry le-au lăsat în dreptul fotografiilor.

Nicole Cherry, despre iubitul cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste

„Suntem foarte bine, cumva am intrat într-o normalitate. E şi cea mai lungă relaţie a mea. Suntem de ceva timp. E foarte ocupat. Cumva e bine că nu simţim lipsa unul celuilalt. El are norocul că eu mereu sunt cu tata, cumva ştie, iar eu am noroc în încrederea mea. Nu ţii pe nimeni cu forţa, orice s-ar întâmpla, dacă vrea să plece, o să plece oricum. Gelozia e bună, dar să fie dozată.” a povestit Nicole.

, a spus Nicole Cherry, intrebata care este relatia dintre familia ei si iubit.