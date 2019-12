Andreea Băla este o mămică fericită și împlinită. Frumoasa cântăreață are două fetițe cu actorul George Burcea, bărbatul cu care s-a căsătorit anul acesta. Cei doi soți au evitat să arate chipul primei lor fiice, Ella, după ce ea a venit pe lume, în ciuda insistențelor celor din jur.

Fanii Andreei Bălan au întrebat-o de mai multe ori de ce ascunde chipul fetiței, după ce au observat că artista publica doar fotografii în care fiica ei era cu spatele. Într-un interviu, George Burcea a încercat să lămurească acest aspect, după ce a fost întrebat dacă Ella va apărea pe coperta unei reviste, așa cum se întâmplă deseori cu fiii sau fiicele vedetelor.

a declarat George Burcea.

Citeste si: Pe Livian de la Puterea Dragostei îl așteaptă iubita acasă? Ce i-a promis concurentul înainte de intrarea în casă

Andreea Bălan, acuzată că și-a ținut fiica ascunsă pentru a lua bani

După ce Andreea Bălan a arătat chipul fiicei ei, Ella, pe coperta unei reviste, mulți au criticat-o dur. Gurile rele au acuzat-o că a așteptat atât de mult pentru că voia să ia bani pe imaginile cu micuța.

„Împreună cu George, am decis să facem o şedinţă foto frumoasă şi să o arătăm pe coperta unei reviste şi nu pe Facebook pur şi simplu. Ţin să menţionez că nu am luat bani de la revistă, deoarece, din nou, m-am lovit de ura oamenilor care au spus «Ai ţinut-o ascunsă ca să iei bani». Ne-am dorit să o arătăm într-un cadru frumos şi prin urmare nu am avut nicio pretenţie financiară. De ce nu am pus-o pe Facebook? Nu am vrut să fac precum majoritatea şi mi-am dorit ca prima apariţie să fie cu nişte poze frumoase, profi“, scrie Andreea Bălan pe blogul personal, după ce a apărut alături de fetița ei pe copera revistei Unica.