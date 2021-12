Nicole Cherry, primele impresii după ce a ajuns cu fiica ei acasă! „Atunci vom simți cu adevărat că suntem părinți”

In articol:

Nicole Cherry și logodnicul ei, Florin, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de cuplur. Recent, aceștia au devenit părinți, iar Anastasia Maria, fiica lor, a devenit imediat centrul universului celor doi. Artista are numai cuvinte de laudă atunci când vorbește de noul ei statut de mămică, iar atunci când se uită la fiica ei parcă toate greutățile dispar.

Perioada cât a stat internată cu cea mică în spital a fost una destul de bună, dar nicăieri nu-i ca acasă. Tânăra vedetă abia aștepta să ajungă cu fiica ei, acolo unde o aștepta întreaga familie și unde toată lumea ardea de nerăbdare să o cunoască.

,,Chiar dacă nu am stat prea mult timp în spital, era ca și cum nu îmi mai văzusem casa de o veșnicie, iar primul lucru pe care l-am zis a fost <Doamne ce casă frumoasă am>. La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri.

Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia sa fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Prietenele mele nu au venit în vizită, astăzi urmează. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim asa apropiați”, a explicat Nicole Cherry la un post de televiziune.

Nicole Cherry: „ Nu am probleme cu ea, ma duc mă aranjez, nici nu zic că am un copil”

Mai mult, artista spune că fiica ei este un bebeluș tare bun și indulgent. Nu doar că o lasă noaptea să se odihnească, dar pe toul zilei Nicole Cherry își poate face rutina cu care era obișnuită, căci Anastasia nu este genul de copil care să plângă non-stop. Totuși, vedeta este conștientă că perioadele cu multe nopți albe sunt pe cale să vină și abia atunci va da testul de mămică.

,,Nopțile sunt destul de frumoase, e o perioadă destul de drăguță. Încă nu au început colicii, dar suntem conștienți ca la un moment dat vor veni și aceste nopți albe, care sunt cumva normale. Atunci vom simți cu adevărat că suntem părinți.

Atunci când doarme, o face foarte bine. Nu am probleme cu ea, ma duc mă aranjez, nici nu zic că am un copil. Este extrem de cuminte, nu am treabă cu ea. Sper să o țină Dumnezeu așa”, a mai adăugat artista.