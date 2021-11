Nicole Cherry se pregătește să-și aducă fiica pe lume: „Când Doamne iartă-mă au trecut 9 luni!?”

In articol:

Nicole Cherry este în ultimul trimetru de sarcină, iar pe zi ce trece nu crește numai bebelușul din pântecul ei, ci și emoțiile nașterii. Vedeta și Florin, logodnicul ei, numără zilele din calendar până când o vor ține pe Anastasia, fiica lor, în brațe.

Acum, pe ultima sută de metri, tânăra artistă recunoaște că se resimte. Deși pe tot parcursul sarcinii nu s-a confruntat cu simptome supărătoare, la finalul ei dezvăluie că a început să aibă tot felul de dureri.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost... nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu... stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, declara Nicole Cherry în urmă cu ceva timp pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry, emoționată peste măsură cu puțin timp înainte de naștere: „ Vai de mine și de mine!”

De-a lungul sarcinii, vedeta nu a avut secrete față de urmăritorii ei fideli de pe rețelele de socializare și i-a ținut constant la curent cu tot ceea ce se mai întâmpla atât pe plan profesional, dar mai ales pe plan personal. Iată că acest lucru nu se schimbă nici acum, când mai are doar foarte puțin până ce își va ține fiica în brațe.

Nicole Cherry le-a dezvăluit internauților că merge la ultimele controale înainte de magicul moment și nu-i vine să creadă că au trecut deja nouă luni de zile. De asemenea, aceasta a părut extrem de emoționată și fericită.

„ Stăteam așa și mă gândeam când Doamne iartă-mă au trecut 9 luni!? Mă duc să văd gălușca astăzi. Nu-mi vine să cred cât de puțin mai e. Vai de mine și de mine!”, s-a confesat Nicole Cherry în fața fanilor ei.